: Taksiciler, turizm şirketi aracının önünü kesip evrak kontrolü yaptı

27.01.2020 21:37 | Son Güncelleme: 27.01.2020 22:58

İstanbul'dabir turizm kuruluşuna ait aracın yolu taksiciler tarafından kesildi. Araç şoföründen evrakları alıp kontrol etmeye çalışan taksiciler, o anları görüntülemeye çalışan şoförü de engellemeye çalıştı.

MÜŞTERİ İÇİNDEYKEN TAKSİCİLER ARACIN ÖNÜNÜ KESTİ

İddiaya göre, İstanbul'da faaliyet gösteren bir turizm şirketine ait araç Başakşehir'den müşterisini aldı. Müşterisini Sapanca'ya götürmek üzere yola çıkan aracın önü kısa bir süre sonra taksiciler tarafından kesildi.

TAKSİCİLER, TURİZM ŞİRKETİNİN ŞOFÖRÜNÜ SORGULAMAK İSTEDİLER

Turizm şirketine ait aracın önünü kesen taksiciler araçtaki turisti ve şoförü sorgulamak istedi. Şoförün evraklarını alıp kontrol ettiler. Bu sırada şoförün cep telefonuyla yaşananları görüntülediğini fark eden taksiciler tepki göstererek şoförün görüntü çekmesini engellemeye çalıştı.

Kaynak: İHA

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