Taksici, Sıra Nedeniyle Tartıştığı Meslektaşını Başından Vurdu
Erzurum'da taksi sürücüleri arasında sıra nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine taksici, Fatih A., tabancayla meslektaşını başından vurarak öldürdü. Olay yerine gelen ölen taksicinin yakınları sinir krizi geçirdi.
Erzurum'da taksi şoförü Fatih A., sıra nedeniyle tartıştığı meslektaşı Nazmi Közenek'i tabancayla öldürdü.
MESLEKTAŞINI BAŞINDAN VURDU
Olay, saat 16.00 sıralarında merkez Yakutiye ilçesine bağlı Kongre Caddesi'nde meydana geldi. Taksi sürücüleri Nazmi Közenek ile Fatih A. arasında sıra meselesinden tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Fatih A., tabancayla Közenek'i baş bölgesinden tek kurşunla vurdu.
ÖLEN TAKSİCİNİN YAKINLARI SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ
Nazmi Közenek kanlar içerisinde yere yığılırken, Fatih A. başkasına ait araçla olay yerinden kaçtı. Çevredekilerin ihbarıyla gelen sağlık ekipleri tarafından ambulansla, Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Nazmi Közenek, doktorların tüm müdahalelerine rağmen yaşamını yitirdi. Olay yerine gelen Közenek'in yakınları sinir krizi geçirdi. Polis kaçan Fatih A.'yı ararken, Nazmi Közenek'in cenazesi otopsi için Erzurum Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.
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Allah''tan rahmet diliyorum. Hastalar, yaşlılar, yolcular, iş makinesi kullananlar, cerrahlar, dökümhane işçileri, açlığa ve susuzluğa dayanamayanlar, niyetliyken öfkesini kontrol edemeyenler vb. oruç tutmayabilirler. Kısa günlerden yararlanarak, çalışmadıkları zamanda kaza edebilirler ya da bir yoksulu doyuracak kadar fidye verebilirler. Başkalarına zarar vermek pahasına tutulan oruçların değeri ve geçerliliği yoktur.Cevap Yaz 22 4 Yayından Kaldır
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ülkemizin geldiği noktaya bakın,,toplumun psikolojisi tamamen dibe vurdu.sorumlular derhal istifa etmelidir.Cevap Yaz 22 20 Yayından KaldırNEDEMEK: oldu peki. .9 19 Yayından Kaldır
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ULAN BU NASIL İNSANLIK TARTIŞIP KAFADAN VURMAK!BU HANGİ DİN DE VAR. BİR KİŞİYİ HAKSIZ YERE ÖLDÜRMEK TÜM İNSANLIĞI ÖLDÜRMÜŞ GİBİDİR. BİR KİŞİYİ DE ÖLÜMDEN KURTARMAK TÜM İNSANLIĞI KURTARMIŞ GİBİDİR. SENİ ŞİDDETLE VE NEFRETLE KINIYORUM.Cevap Yaz 52 1 Yayından Kaldır
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Bu rahmetli abimizi ben gördüm baba yiğit bir adamdı oğlumun yattığı hastaneye getirdiler mekanın cennet olsunCevap Yaz 43 1 Yayından Kaldır