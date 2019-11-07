Taksiciden turiste şantaj: 150 lira vermezsen telefonunu havalimanına geri götürürüm

07.11.2019 20:20 | Son Güncelleme: 07.11.2019 21:17

İstanbul Havalimanı'ndan dün öğle saatlerinde taksiye binen erkek bir turist, Aksaray'a gitmek istediğini söyledi. Bir süre sonra gideceği yere varan turist, ödemesini yaparak taksiden indi. Ancak cep telefonunu araçta unuttuğunu fark eden turist, çevredekilerinin yardımıyla başka bir telefondan taksiciye ulaştı.

Taksiciye durumu anlatan turist, kendisini bıraktığı yere gelmesini ve cep telefonunu teslim etmesini istedi.

150 LİRA VERDİ

Yakınlarda olduğunu belirten taksici ise bir süre sonra turistin bulunduğu yere geldi. Ancak taksici cep telefonunu geri vermek karşılığında turistten 150 lira istedi. Turistin parayı vermek istememesi üzerine taksici telefonu havalimanına götüreceğini söyledi. Bunun üzerine turist mecburen taksiciye parayı vermek zorunda kaldı. Yaşananlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kaynak: İHA