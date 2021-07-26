Taksi ücretini vermemek için kaçarken bahçe duvarından böyle düştü
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Taksi ücretini vermemek için kaçarken bahçe duvarından böyle düştü

Demirören Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

İstanbul Esenyurt'ta bindiği taksinin ücretini vermemek için kaçan şahıs, bahçe duvarından balkona atlamaya çalışırken düştü. Sokağı birbirine katan şahıs polise teslim edilirken, olay anı kameraya yansıdı.

Geçen cumartesi günü gece saatlerinde Esenyurt Talatpaşa Mahallesi'nde meydana gelen olayda iddiaya göre, alkollü olduğu belirtilen yabancı uyruklu kişi bindiği taksinin ücretini vermek istemedi ve şoförle tartışmaya başladı.

BALKONDAN ATLARKEN DÜŞTÜ

Tartışmanın ardından araçtan inen kişi, kaçmak için apartmanın bahçe duvarından balkona atlarken düştü. Apartman sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri gelirken, yabancı uyruklu kişi çevredekiler tarafından düştüğü balkondan çıkarıldı. Polis ekipleri, sokağı birbirine katan kişiyi ifadesini almak üzere polis merkezine götürdü.

Taksi ücretini vermemek için kaçarken bahçe duvarından böyle düştü

OLAY ANI KAMERAYA YANSIDI

Taksi şoföründen kaçarak ortalığı birbirine katan yabancı uyruklu kişinin o anları cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülere yabancı uyruklu kişinin bahçe duvarın atlayıp balkona düşmesi ve vatandaşlar tarafından yakalandığı anlar yansıdı.

Taksi ücretini vermemek için kaçarken bahçe duvarından böyle düştü

"POLİSE DİRENİP ZORLUK ÇIKARDI"

Sokakta bulunan iş yerinde çalışan Rıdvan Dilekli, "Parasını vermemiş. Şu apartmanların arasından kaçmaya çalıştı. Mahalleli yakalayıp, polise teslim etti. Polise direndi, zaten zorluk çıkardı. Darp yoktu. Baya da alkollüydü" dedi.

Taksi ücretini vermemek için kaçarken bahçe duvarından böyle düştü

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Erol Değirmenci

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