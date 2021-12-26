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Taklalar atan otomobilden sağ kurtuldular

Taklalar atan otomobilden sağ kurtuldular
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Bursa'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, taklalar atarak durabildi.

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BURSA (İHA) - Bursa'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, taklalar atarak durabildi. Otomobilin içindeki 4 kişi yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Olay, Bursa'nın dağ ilçesi Harmancık yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 3 yakını ile birlikte yola çıkan 16 AFY 888 plakalı otomobilin sürücüsü, kısa süre sonra direksiyon hakimiyetini kaybetti. Taklalar atan otomobil, yolun kenarındaki şarampolde ters durdu. Yoldan geçenlerin yardımı ile otomobilden çıkarılanlar, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Olayı duyan yakınları ve vatandaşlar, ters dönen aracı düzenltti.

Olayla hayatını kaybeden olmazken, yaralıların tedavisi hastanede devam ediyor. - BURSA

Taklalar atan otomobilden sağ kurtuldular

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