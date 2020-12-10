Takla atan otomobilden çıkarıldı, içerdeki evrakı almak için camı kırmaya çalıştı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Takla atan otomobilden çıkarıldı, içerdeki evrakı almak için camı kırmaya çalıştı

10.12.2020 13:36 | Son Güncelleme: 10.12.2020 13:39
Takla atan otomobilden çıkarıldı, içerdeki evrakı almak için camı kırmaya çalıştı

KOCAELİ'nin Gölcük ilçesinde, kontrolden çıkan otomobil takla atarak, dere yatağının kenarındaki korkuluklara takıldı.

KOCAELİ'nin Gölcük ilçesinde, kontrolden çıkan otomobil takla atarak, dere yatağının kenarındaki korkuluklara takıldı. Kazada sıkışan sürücü Murat E., itfaiye tarafından çıkarıldıktan sonra içerdeki evrakı almak için yan duran aracın camını kırmaya kalkıştı. 

Kaza, öğle saatlerinde Gölcük'ün İpekyolu mevkiinde meydana geldi. Murat E. yönetimindeki 16 BRB 73 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu takla atarak yol dışına çıktı. Kazada, otomobil dere yatağının kenarında bulunan korkuluklara takıldı. Murat E. yan duran otomobilde sıkıştı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekibi, Murat E.'yi araçtan çıkardı. Murat E. araçta bulunan evrakı alabilmek için yan duran otomobilin çatlayan camını kırmaya çalıştı ancak başarılı olamadı. Hafif yaralanan Murat E. sağlık görevlilerince Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.


Takla atan otomobilden çıkarıldı, içerdeki evrakı almak için camı kırmaya çalıştı
Takla atan otomobilden çıkarıldı, içerdeki evrakı almak için camı kırmaya çalıştı
Takla atan otomobilden çıkarıldı, içerdeki evrakı almak için camı kırmaya çalıştı
Takla atan otomobilden çıkarıldı, içerdeki evrakı almak için camı kırmaya çalıştı
Takla atan otomobilden çıkarıldı, içerdeki evrakı almak için camı kırmaya çalıştı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Soner GÜLEZER

İlgili Haberler

Silivri'de takla atan otomobilin sürücüsü yaralandı
Silivri'de takla atan otomobilin sürücüsü yaralandı
Takla atan otomobilin sürücüsü, yara almadan kurtuldu
Takla atan otomobilin sürücüsü, yara almadan kurtuldu
Acıpayam'da takla atan otomobildeki baba-oğul yaralandı
Acıpayam'da takla atan otomobildeki baba-oğul yaralandı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Mahir Süleyman Soylu Ekrem İmamoğlu Mustafa Destici Süreyya Sadi Bilgiç
Magazin Yıldız Tilbe Hakan Taşıyan Caner Cindoruk Kıvanç Tatlıtuğ
Spor Fatih Terim Burak Yılmaz Ali Palabıyık Sergen Yalçın Mauricio Lemos
Tüm Haberler Psg Pfizer Başakşehir Pierre Webo
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Takla atan otomobilden çıkarıldı, içerdeki evrakı almak için camı kırmaya çalıştı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 10.12.2020 13:50:25. #1.15#
title