Son dakika haberleri | ANTALYA KAZADAN SONRA İLK SÖZÜ, 'BEN NEREDEYİM' OLDU
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Son dakika haberleri | ANTALYA KAZADAN SONRA İLK SÖZÜ, 'BEN NEREDEYİM' OLDU

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika gelişmesine göre Antalya'da kontrolden çıkıp taklalar atan otomobilin sürücüsü Hazım Kaya (32), kazayı burnu dahi kanamadan atlattı.

Antalya'da kontrolden çıkıp taklalar atan otomobilin sürücüsü Hazım Kaya (32), kazayı burnu dahi kanamadan atlattı. Sağlık ekiplerine Ben neredeyim diye soran Kaya, tedbir amaçlı hastaneye götürüldü.

Kaza, saat 11.00 sıralarında Isparta-Antalya Karayolu üzerinde meydana geldi. 07 AAD 867 plakalı otomobille Antalya'ya gelmek üzere yola çıkan Hazım Kaya, direksiyon hakimiyetini kaybedince araç kontrolden çıktı. Takla atan otomobil, şarampole yuvarlandı. Kaza sonrası otomobilde sıkışan Kaya, durumun bildirilmesi üzerine gelen itfaiye ekipleri tarafından araçtan çıkartıldı. Kazada burnu dahi kanamayan Kaya, ambulansa alındığı sırada Ben neredeyim diye sordu.

İlk müdahalesi ambulansta yapılan Kaya, tedbir amaçlı hastaneye götürülerek tedaviye alındı. Jandarma ise kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Son dakika haberleri | ANTALYA KAZADAN SONRA İLK SÖZÜ, 'BEN NEREDEYİM' OLDU
Son dakika haberleri | ANTALYA KAZADAN SONRA İLK SÖZÜ, 'BEN NEREDEYİM' OLDU
Son dakika haberleri | ANTALYA KAZADAN SONRA İLK SÖZÜ, 'BEN NEREDEYİM' OLDU
Son dakika haberleri | ANTALYA KAZADAN SONRA İLK SÖZÜ, 'BEN NEREDEYİM' OLDU
Son dakika haberleri | ANTALYA KAZADAN SONRA İLK SÖZÜ, 'BEN NEREDEYİM' OLDU
Son dakika haberleri | ANTALYA KAZADAN SONRA İLK SÖZÜ, 'BEN NEREDEYİM' OLDU
Son dakika haberleri | ANTALYA KAZADAN SONRA İLK SÖZÜ, 'BEN NEREDEYİM' OLDU

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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