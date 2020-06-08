Takla atan hafif ticari aracın sürücüsü ağır yaralandı Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesi Malatya karayolu üzerinde takla atan hafif ticari aracın sürücüsü ağır yaralandı.

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesi Malatya karayolu üzerinde takla atan hafif ticari aracın sürücüsü ağır yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Adıyaman istikametinden Malatya istikametine giden İrfan Yılmaz idaresindeki 47 AP 180 plakalı hafif ticari araç Gölbaşı- Malatya karayolu 15. Kilometresinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Yaşanan kazada sürücü ağır yaralandı. Yaralı kaza yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Hafif ticari araçta ise maddi hasar meydana geldi.

Kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA