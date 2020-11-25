Takla atan araçtan fırlayan sürücü evin çatısına uçtu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ YAZARLAR TÜMÜ

Takla atan araçtan fırlayan sürücü evin çatısına uçtu

25.11.2020 22:10 | Son Güncelleme: 26.11.2020 09:50

Konya'da takla atan aracın sürücüsü araçtan savrularak yol kenarında evin çatısına düştü. Kaza anı çevredeki güvenlik kamerası tarafından kayıt altına alınırken, sürücünün hayati tehlikesi olmadığı öğrenildi.

Konya'nın Altınekin ilçesi Akıncılar Mahallesi'nde dün 16.00 sıralarında meydana gelen kazada, alınan ilk bilgilere göre M.Y.Ö. idaresindeki pikap, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole takla attı. Kazanın etkisiyle araçtan savrulan sürücü ise yan tarafta bulunan evin çatısına düştü.

İLK MÜDAHALEYİ ÇEVREDEKİLER YAPTI

İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücüye ilk müdahale çevredekiler tarafından yapılırken, sürücü daha sonra ambulansla hastaneye kaldırıldı ve tedavi altına alındı. Sürücünün durumunun iyi olduğu öğrenildi.

KAZA ANI KAMERALARA YANSIDI

Öte yandan, kaza anı güvenlik kamerası tarafından görüntülendi. Görüntülerde, takla atan araç ve savrulan sürücünün evin çatısına düşmesi yer alıyor.

Bunlar da ilginizi çekebilir

Vahim tablo! Gerçek vaka sayıları açıklandı, Türkiye dünya sıralamasında zirveye çıktı
Vahim tablo! Gerçek vaka sayıları açıklandı, Türkiye dünya sıralamasında zirveye çıktı
Bu skandal çok konuşulacak! Selin Ciğerci'nin eşini aldattığı görüntüler ortaya çıktı
Bu skandal çok konuşulacak! Selin Ciğerci'nin eşini aldattığı görüntüler ortaya çıktı
Habertürk'te gergin anlar! 'Bir daha olursa kafa kafaya girerim' deyip stüdyoyu terk etti
Habertürk'te gergin anlar! "Bir daha olursa kafa kafaya girerim" deyip stüdyoyu terk etti
Takla atan araçtan fırlayan sürücü evin çatısına uçtu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / RAMAZAN ÇETİN

Haber Yorumları (2)
RESET: Sen daha agacada ucarsin hatda uzaya dogru gidersin bu gidisle kemerini tak kemerini ucan adam
Cevap Yaz Yayından Kaldır
ESER: uçmuş ama konmasını becerememiş
Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Osman Kavala Abdülhamit Gül Mustafa Şentop Fahrettin Koca
Magazin Hadise Acun Ilıcalı Demet Akalın Mehmet Ali Erbil
Spor Falcao Samatta Caner Erkin Malcolm Thomas Christian Luyindama
Tüm Haberler Ölü Türk Kasım Antalya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Takla atan araçtan fırlayan sürücü evin çatısına uçtu - Konya
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 26.11.2020 10:22:32. #1.14#
title