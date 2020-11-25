Takla atan araçtan fırlayan sürücü evin çatısına uçtu

Konya'da takla atan aracın sürücüsü araçtan savrularak yol kenarında evin çatısına düştü. Kaza anı çevredeki güvenlik kamerası tarafından kayıt altına alınırken, sürücünün hayati tehlikesi olmadığı öğrenildi.

Konya'nın Altınekin ilçesi Akıncılar Mahallesi'nde dün 16.00 sıralarında meydana gelen kazada, alınan ilk bilgilere göre M.Y.Ö. idaresindeki pikap, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole takla attı. Kazanın etkisiyle araçtan savrulan sürücü ise yan tarafta bulunan evin çatısına düştü.

İLK MÜDAHALEYİ ÇEVREDEKİLER YAPTI

İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücüye ilk müdahale çevredekiler tarafından yapılırken, sürücü daha sonra ambulansla hastaneye kaldırıldı ve tedavi altına alındı. Sürücünün durumunun iyi olduğu öğrenildi.

KAZA ANI KAMERALARA YANSIDI

Öte yandan, kaza anı güvenlik kamerası tarafından görüntülendi. Görüntülerde, takla atan araç ve savrulan sürücünün evin çatısına düşmesi yer alıyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / RAMAZAN ÇETİN