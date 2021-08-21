Takla atan araç beton bariyerlere çarparak durabildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Takla atan araç beton bariyerlere çarparak durabildi

Takla atan araç beton bariyerlere çarparak durabildi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Aydın'ın İncirliova ilçesinde meydana gelen trafik kazasında takla atan ve yol kenarındaki bariyerlere çarparak duran araçtaki sürücü yaralandı.

Aydın'ın İncirliova ilçesinde meydana gelen trafik kazasında takla atan ve yol kenarındaki bariyerlere çarparak duran araçtaki sürücü yaralandı.

Kaza, Aydın-İzmir Karayolu üzeri Erbeyli Mahallesi yakınlarında sabaha karşı meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.B.U. idaresindeki 09 BM 206 plakalı Fiat ticari araç, sürücüsünün henüz bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı. Yol kenarındaki beton bariyerlere çarparak duran araç sürücüsü yaralandı. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye, itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri yaralı sürücüyü araç içerisinden çıkarttı. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan aralı sürücü Aydın Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, jandarma ekipleri kaza ile ilgili soruşturma başlattı. - AYDIN

Takla atan araç beton bariyerlere çarparak durabildi
Takla atan araç beton bariyerlere çarparak durabildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Balıkesir'de feci kaza! Kamyonetle çarpışan otomobildeki anne ve kızı hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı
Balıkesir'de feci kaza! Kamyonetle çarpışan otomobildeki anne ve kızı hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı
İki traktörün kazasında 18 yaşındaki sürücü hayatını kaybetti
İki traktörün kazasında 18 yaşındaki sürücü hayatını kaybetti
Tatvan'da trafik kazası: 2 ölü, 1 yaralı
Tatvan'da trafik kazası: 2 ölü, 1 yaralı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay John Kirby Meral Akşener Mustafa Şentop Eşref Gani Ahmedzai
Magazin Cimilli İbo Haluk Levent Burcu Biricik Armağan Çağlayan
Spor Mesut Özil Burak Elmas Lionel Messi Sergen Yalçın Oğulcan Çağlayan
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Takla atan araç beton bariyerlere çarparak durabildi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 21.8.2021 15:42:54. #1.15#

title