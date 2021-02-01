Takip ettiği genç kızı taciz eden şüpheli tutuklandı
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Takip ettiği genç kızı taciz eden şüpheli tutuklandı

01.02.2021 11:03 | Son Güncelleme: 01.02.2021 11:07
Takip ettiği genç kızı taciz eden şüpheli tutuklandı

ŞANLIURFA'nın Siverek ilçesinde, genç kızı takip edip taciz eden K.A., polis ekipleri tarafından yakalanıp, tutuklandı.

ŞANLIURFA'nın Siverek ilçesinde, genç kızı takip edip taciz eden K.A., polis ekipleri tarafından yakalanıp, tutuklandı. Olay anı bir iş yerini güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, dün sabah saatlerinde Camikebir Mahallesi'nde meydana geldi. Alışveriş yapmak için evden çıkan K.O. isimli genç kız, kaldırımda yürürken, bir süre kendisini takip eden kişinin tacizine uğradı. K.O. çığlık atıp yardım isteyince paniğe kapılan şüpheli, sokak arasına girerek kaçmaya başladı. 

Bu sırada bölgeden geçerken durumu fark eden polis ekibi, genç kızın verdiği bilgi doğrultusunda kaçan şüphelinin peşine düştü. Ekipler, kovalamacayla şüpheliyi yakaladı.Gözaltına alınan şüpheli K.A., emniyetteki sorgulamasının ardından sevk edildiği adliyede tutuklanarak cezaevine konuldu.

Bu arada genç kızın tacize uğraması ve ardından yaşanan kovalamaca ise bir iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı.


Takip ettiği genç kızı taciz eden şüpheli tutuklandı
Takip ettiği genç kızı taciz eden şüpheli tutuklandı
Takip ettiği genç kızı taciz eden şüpheli tutuklandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mehmet SEZGİN

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