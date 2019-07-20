Takım elbiseli bir adam, selde ıslanmamak için çözümü kadının sırtına çıkarak buldu

Amerika'nın New Jersey eyaletinde, takım elbise giymiş bir adam, tren istasyonunu su basınca ayakkabı ve elbisesi ıslanmaması için bir kadının sırtına binip merdivenleri çıktı.

Olay çarşamba günü sağanak yağışın etkili olduğu Short Hills kentinde meydana geldi. Etraftaki insanların kahkahaları arasında adam kadın sırtına binerek trene bindi.

Kadın ve adam arasındaki ilişki bilinmiyor.