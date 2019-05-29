Tahran Eski Belediye Başkanı, Eşini Öldürdüğünü İtiraf Etti

Eski Tahran belediye başkanı ve İran cumhurbaşkanı Muhammed Ali Necefi, 35 yaşındaki ikinci karısı Mitra Necef'iyiTahrandabir rezidansta bulunan evinde tabanca ile öldürdükten sonra tabanacı iel beraber polise teslim oldu.

İran medyası Salı günü İran medyası Mitra Necefi'n Tahran'ın kuzeyinde öldürüldüğünü duyurmuştu. İranda özellikle elit insanlar arasında silahlı kavga çok azdır.

Necef, 2018 yılında belediye başkanı iken kızlarlar dans ettiği gerekçesi ile aldığı sert leşetirilerden dolayı istifa etmek zorunda kalmıştı.

Necef, 2013 yılında zamanın cunhurbaşkanı Hassan Rouhan'i döneminde yaklaşık yedi ay kültürel miras ve turizm bakanlığı yapmıştı.

Necef'in eşini öldürdükten sonra tabancıs ile beraber polise teslim olduğunu ve cinayeti itiraf ettiğini söyleyen Tahran suç soruşturma bürosu şefi general Ali Reza Lotfi, Necefin eşi ile sürekli problemler yaşadığını söyledi.

General Lotfi, yapılan soruşturma kapsamında Necef'in eşine beş el ateş ettiğini, iki merminin vucuduna isabet ettiğini ve bir merminin kalbine isabet ettiğini söyledi.

Çok evlilik İranda yasal olmasına rağmen 67 yaşındaki Necef, 35 yaşındaki eşi Mitra ile evlendiğinde özellikle ssosyal medyada büyük tepki toplamıştı.