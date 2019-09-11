Tahliye kararının ardından Selahattin Demirtaş'ın avukatları mahsupluk başvurusu yaptı

11.09.2019 15:10

Edirne'de tutuklu bulunan eski Halkların Demokratik Partisi (HDP) Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş için avukatları tutuklu bulunduğu davada kaldığı süre için mahsupluk başvurusu yaptı. Mahkeme, mahsupluk başvurusunu kabul ederse Demirtaş tutuklu bulunduğu Edirne F Tipi Kapalı Cezaevi'nden tahliye olacak.

ANKARA CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI'NIN İTİRAZI REDDEDİLMİŞTİ

Demirtaş, tutuklu yargılandığı Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesi 2 Eylül tarihinde Sincan Kapalı Cezaevi Kampüsü'nde görülen dava duruşmasında mahkeme tahliye kararı verdi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı 3 Eylül tarihinde ise karara itirazda bulundu. Ancak Ankara 20. Ağır Ceza Mahkemesi, yapılan itirazı reddetmişti.

TAHLİYE EDİLDİĞİ DAVADA 142 YIL HAPİS İSTEMİYLE YARGILANIYOR

"Örgüt kurma ve yönetme", "örgüt propagandası" ve "suç ve suçluyu övme" iddialarıyla Demirtaş hakkında 142 yıla varan hapis cezası isteniyor. Diyarbakır'da açılan dava, güvenlik gerekçesiyle Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesi'ne alınmıştı. Demirtaş'ın Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davası, daha önce kendisi hakkında hazırlanan ve dokunulmazlığının kaldırılması için TBMM'ye gönderilen 31 fezlekenin toplamından oluşuyor.

SAVCILIK NİYE İTİRAZ ETTİ?

Hemen ertesi gün harekete geçen Ankara Başsavcılığı ise Demirtaş hakkında verilen tahliye kararına iki gerekçeyle itiraz etmişti.

Demirtaş'ın anayasal düzene karşı işlenen suçlardan yargılandığını bildiren savcılık, bu suçlarda kuvvetli suç şüphesinin varlığı halinde tutuklama tedbirinin uygulanabileceğini anımsatmıştı.

Savcılık, örgüt üyeliği suçlarındaki ceza miktarına bakıldığında da tutuklamanın ölçülü bir tedbir olduğunu savunmuştu.

NE OLMUŞTU?

HDP eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın tutuklu yargılandığı ana davanın 2 Eylül'de görülen duruşmasında duruşmasında tahliye kararı verilmişti. Ancak Demirtaş İstanbul Nevroz'unda yaptığı konuşma nedeniyle 4 yıl 8 aylık hapis cezası bulunduğu için tahliye edilmemişti.

Selahattin Demirtaş'a 7 Eylül 2018'de Sırrı Süreyya Önder'le birlikte "terör örgütü propagandası" yaptıkları suçlamasıyla yargılandıkları davada 4 yıl 8 ay hapis cezası verilmişti. Mahkeme, olumsuz tutum gösterdikleri iddiasıyla cezada indirim uygulamamıştı.