Tacizle Suçlanan CHP'li Belediye Başkan Adayı: Evrak Sahte, Böyle Bir Davam Yok

CHP'nin İstanbul ilçe belediyeleri için başkan adayları belli oldu. CHP'nin İstanbul'daki kalelerinden Beşiktaş için Rıza Akpolat aday gösterildi. Polat, hakkındaki iddialarını yalanlayıp "Böyle bir davam yok" dedi.

KADINA TACİZDE BULUNDUĞU İDDİA EDİLDİ

Akpolat hakkında bir süredir tartışma yaratan bir iddia sosyal medyada dolaşıma sokuldu. CHP kaynaklarının da paylaştığı söz konusu iddiaya göre Akpolat, CHP Bahçelievler İlçe Başkanı olduğu dönemde bir kadına tacizde bulundu. Akpolat söz konusu taciz iddiasını ilçe başkanlığı binasında gerçekleştirdi.

Rıza Akpolat

'ADAY OLUNCA BÖYLE İDDİALAR ÇIKIYOR'

Odatv'de yer alan habere göre; o dönemde Bahçelievler yönetiminde bulunan partililerin doğruladığı söz konusu iddiaya yanıt da gecikmedi. Rıza Akpolat, "Böyle büyük ve önemli bölgelere adaylıklar söz konusu olduğunda hakkınızda böyle iddialar çıkıyor. Ama dolaştırılan evrak sahte. Adliyede böyle bir davam yok" ifadelerini kullandı. Akpolat, yarın CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile görüşeceğini belirterek görüşmenin ardından avukatı aracılığıyla bir açıklama yapacağını da dile getirdi.

İşte o evrak;