Taciz zanlısı tutuklandı
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Taciz zanlısı tutuklandı

Kütahya'da sokakta bir kadına tacizde bulunan ve polis ekiplerince gözaltına alınan şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

17.12.2019 23:17 | Son Güncelleme: 17.12.2019 23:22
Taciz zanlısı tutuklandı

'da sokakta bir kadına tacizde bulunan ve ekiplerince gözaltına alınan şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.


Edinilen bilgiye göre, bir kadın polise, Ali Paşa Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde yolda yürürken tacize uğradığı şikayetinde bulundu. Şikayet üzerine harekete geçen polis, güvenlik kameralarından şahsın kimliğini belirleyerek çalışma başlattı. Şüpheli İ.B. kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen İ.B., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA
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