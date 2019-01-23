Büfe Sahibinin, Küçük Çocuğu Taciz Ettiğini Duyan Mahalleli Ayaklandı

Sivas'ta küçük yaşta çocuğa taciz iddiası gerginliğe neden oldu.

KENDİSİNE SALDIRANLARA KURU SIKI TABANCAYLA KARŞILIK VERDİ

Edinilen bilgiye göre, Eskikale Mahallesi'nde bir büfeden çıkan çocuğun büfe sahibi M.D'nin (50) kendisine cinsel tacizde bulunduğu iddiası gerginliğe neden oldu. Çevredeki esnaflar ve vatandalar çocuğun iddiaları üzerine M.D'yi linç etmek istedi. M.D kuru sıkı tabanca ile kendini savundu.

BÜFE SAHİBİ KARAKOLA GÖTÜRÜLDÜ

Olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi. Çevre güvenliğini alan polis ekipleri M.D'yi polis otosuyla polis merkezine götürürken, şahsı darp etmek isteyenler oldu. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA