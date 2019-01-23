Büfe Sahibinin, Küçük Çocuğu Taciz Ettiğini Duyan Mahalleli Ayaklandı
Sivas'ta bir büfeden çıkan çocuğun, büfe sahibi tarafından cinsel istismara uğradığı iddiası gerginliğe neden oldu. Çevredeki esnaf ve vatandaşların linç etmek istediği büfe sahibi polis ekiplerince gözaltına alındı.
Sivas'ta küçük yaşta çocuğa taciz iddiası gerginliğe neden oldu.
KENDİSİNE SALDIRANLARA KURU SIKI TABANCAYLA KARŞILIK VERDİ
Edinilen bilgiye göre, Eskikale Mahallesi'nde bir büfeden çıkan çocuğun büfe sahibi M.D'nin (50) kendisine cinsel tacizde bulunduğu iddiası gerginliğe neden oldu. Çevredeki esnaflar ve vatandalar çocuğun iddiaları üzerine M.D'yi linç etmek istedi. M.D kuru sıkı tabanca ile kendini savundu.
BÜFE SAHİBİ KARAKOLA GÖTÜRÜLDÜ
Olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi. Çevre güvenliğini alan polis ekipleri M.D'yi polis otosuyla polis merkezine götürürken, şahsı darp etmek isteyenler oldu. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Kaynak: İHA
YORUMLAR (24)
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Madımak da yaktılar doğru vahşi insanlar çok heleki burda birde kayseride taşladılar stattaCevap Yaz Yayından Kaldır
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Neyseki tekbir getirip yakmamışlar MADIMAK ta masumları yaktıkları gibi.!!!.Cevap Yaz 1 2 Yayından Kaldır
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Allahından bulCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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Bırak ın linç etsinler neden engel oluyorsunuz adalet ancak böle yerini bulur kısasa kısas denen bir şey varCevap Yaz 1 2 Yayından Kaldır
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Birakin millet linç etsin, . Hem mahkemeden hemde hücreden kurtulurdu.Cevap Yaz 9 2 Yayından Kaldır