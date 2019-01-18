Evde Bulunan Tabancayla Oynayan 7 Yaşındaki Çocuk, Yanlışlıkla Kendini Vurdu

Evde Bulunan Tabancayla Oynayan 7 Yaşındaki Çocuk, Yanlışlıkla Kendini Vurdu

Artvin'de 7 yaşındaki çocuk, evde bulunan tabancayla oynarken yanlışlıkla tetiğe dokunup kendini başından vurdu. Silah sesini duyan yakınları tarafından hastaneye kaldırılan çocuk, yaşam mücadelesi veriyor.

Artvin'de, 7 yaşındaki Alihan Ö., iddiaya göre evde bulunan tabancayla oynarken kendini başından vurdu. Ağır yaralanan çocuk, tedaviye alındı.

SİLAHLA OYNARKEN YANLIŞLIKLA KENDİNİ VURDU

Olay, öğle saatlerinde merkeze bağlı Tütüncüler köyünde meydana geldi. İddiaya göre, evde bulunan tabancayla oynayan Alihan Ö., yanlışlıkla tetiğe dokundu. Tabancadan çıkan kurşunun başına isabet etmesiyle yaralanan Alihan Ö. yere yığıldı. Silah sesini duyan yakınları tarafından Artvin Devlet Hastanesi'ne götürülen Alihan Ö., tedaviye alındı. Alihan Ö.'nün hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA
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