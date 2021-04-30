Suya düşen Eymen öldü; köylüler, kanal çevresindeki çitlerin çalındığını öne sürdü (3)
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Suya düşen Eymen öldü; köylüler, kanal çevresindeki çitlerin çalındığını öne sürdü (3)

Suya düşen Eymen öldü; köylüler, kanal çevresindeki çitlerin çalındığını öne sürdü (3)
Demirören Haber Ajansı / Özkan AYDIN - Haberler | Güncel

Yazı İşleri MüdürlerineHaberimizde, ailenin soyadı kaynağından Yaman olarak düzeltildi.

Yazı İşleri Müdürlerine

Haberimizde, ailenin soyadı kaynağından Yaman olarak düzeltildi. Efe isminin ise Eymen'in ikinci ismi olduğu belirtildi.

-----------------------EYMEN'İN SON ÇEKİLEN I

Iğdır'da evlerinin yakındaki sulama kanalına düşen Naciye- Adem Yaman çiftinin çocukları Eymen Efe Yaman'ın dün, babası tarafından çekilen fotoğrafı ortaya çıktı. Eymen Efe Yaman'ın kanala düştüğünde de üzerinde fotoğraftaki elbiselerin bulunduğu belirtildi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Özkan AYDIN

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Hulusi Akar Vedat Bilgin Meral Akşener Mustafa Şentop
Magazin Esra Erol Burcu Biricik Yılmaz Erdoğan Serenay Sarıkaya
Spor Fatih Terim Fırat Aydınus Rıza Çalımbay Sergen Yalçın Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Mayıs Kırgızistan
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Suya düşen Eymen öldü; köylüler, kanal çevresindeki çitlerin çalındığını öne sürdü (3) - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 30.4.2021 18:13:22. #1.16#

title