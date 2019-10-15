Suudi bandosunun Rus marşını çalamaması Putin'i rahatsız etti

15.10.2019 12:08

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin,Kral Selman bin Abdülaziz'in daveti üzerine Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'a gitti. 12 yıl sonra ülkeyi ziyaret eden Rusya Devlet Başkanı, resmi tören sırasında hiç beklemediği bir olayla karşılaştı.

RUSYA MİLLİ MARŞINI ÇALAMADILAR

Görüşme öncesinde gerçekleştirilen resmi törende, iki ülkenin milli marşları çalındı. Ancak Suudi Arabistan Krallık Bandosu'nun, Rusya Milli Marşı'nı başarısız bir şekilde çalması bir anda dünya gündemine otururken Putin'in rahatsızlık duyduğu yüz ifadesinden belli oldu.

RAHATSIZLIĞI YÜZ İFADESİNE YANSIDI

Rusya Federasyonu Devlet Marşı'nı çalan orkestra, detone oldu. Rusya Devlet Başkanı, bu 'başarsızlık' karşısında hiçbir tepki vermek istemese de yüzünden hissettikleri belli oldu.