Suudi Arabistan'ın koronavirüsten dolayı umreyi yasaklamasından sonra Kabe boş kaldı

05.03.2020 18:15 | Son Güncelleme: 05.03.2020 18:23

Suudi Arabistan hem ülke dışından hem de kendi vatandaşlarına karşı umreyi yasaklayınca Müslümanların kıblesi Kabe ve çevresinde görevliler haricinde kimse kalmadı.

Suudi Arabistan resmi ajansı SPA'nın, İçişleri Bakanlığına dayandırdığı habere göre, salgının yayılmasını engelleme kapsamında Suud vatandaşları ve ülkede ikamet edenlerin umre ziyaretlerinin geçici olarak durdurulmasına karar verildi.

MESCİD-İ NEBEVİ ZİYARETLERİ DE YASAKLANDI

Kararın sürekli gözden geçirileceği ve gereklilik halinin ortadan kalkmasıyla umre ziyaretlerinin yeniden başlayacağı aktarıldı. Haberde, ülke dışından yapılacak umre ve Mescid-i Nebevi ziyaretlerinin yanı sıra virüsün yayılma tehdidi altındaki ülkelerden gelen turistler için giriş vizelerinin askıya alınması kararının da geçerliliğini koruduğu kaydedildi.

KABE BOŞ KALDI

Suudi Arabistan'ın aldığı bu kararın ardından Müslümanların kıblesi ve kutsal mekanı Mescid-i Haram en sakin günlerini yaşıyor. Kabe'nin içinde görevliler haricinde kimse bulunmazken Mescid-i Hara'ın boş halinin fotoğrafı sosyal medyada da çokça paylaşılıyor.

NE OLMUŞTU?

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığından 27 Şubat'ta yapılan açıklamada, Kovid-19 salgını sebebiyle umre ve Mescid-i Nebevi ziyaretlerinin geçici olarak askıya alındığı duyurulmuştu. Suudi Arabistan'da ilk koronavirüs vakası 2 Mart'ta Bahreyn üzerinden İran'dan gelen 1 kişide görülmüştü.

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