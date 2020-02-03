Suudi Arabistan'da zincirleme kazada 23 araç birbirine girdi
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Suudi Arabistan'da zincirleme kazada 23 araç birbirine girdi

Suudi Arabistan'da bir aracın aniden durması sonucu 23 aracın birbirine girmesiyle zincirleme trafik kazası meydana geldi.

03.02.2020 23:15 | Son Güncelleme: 03.02.2020 23:16
Suudi Arabistan'da zincirleme kazada 23 araç birbirine girdi

'da bir aracın aniden durması sonucu 23 aracın birbirine girmesiyle zincirleme trafik kazası meydana geldi.

Suudi Arabistan'ın kentinde Yolu'nda alışılmışın dışında bir trafik kazası yaşandı. Kızıl Haç'ın açıklamasına göre, bir aracın aniden durması sonucu arkasından gelen 23 araç birbirine çarptı. Kaza sırasında araçlarda bulunanların emniyet kemerlerinin takılı olması nedeniyle ölen ya da yaralanan olmadı.

(İHA)

Kaynak: İHA

Haber Videosu

: Suudi Arabistan'da zincirleme kazada 23 araç birbirine girdi
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