Suudi Arabistan'da koronavirüs sebebiyle eğitime süresiz ara verildi
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Suudi Arabistan, Dünya

Suudi Arabistan'da koronavirüs sebebiyle eğitime süresiz ara verildi

Suudi Arabistan Eğitim Bakanlığı, yeni tip koronavirüs salgınına karşı önlem amacıyla yarından itibaren ülke genelinde eğitime ara verildiğini duyurdu.

08.03.2020 23:31 | Son Güncelleme: 08.03.2020 23:38
Suudi Arabistan'da koronavirüs sebebiyle eğitime süresiz ara verildi

Suudi Arabistan resmi haber ajansının SPA'nın haberine göre Suudi Arabistan Eğitim Bakanlığı, kararın kamu ve özel eğitim kurumlarını kapsadığını, okulların kapalı olduğu süre içinde de eğitimin sanal okullar üzerinden sürdürüleceğini açıkladı.

EĞİTİME SÜRESİZ ARA VERİLDİ

Eğitimin yeniden başlayacağı tarihin, koronavirüs takip komitesinin değerlendirmesine göre belirleneceği kaydedildi.

Suudi Arabistan yönetimi, bugün ülkenin doğusunda Şii nüfusun yoğunlukta olduğu Katif kentini, virüsün yayılmasını önlemek amacıyla karantinaya almış ve kentte bugünden itibaren 2 hafta boyunca eğitime ara verildiğini duyurmuştu.

KAMU KURUMLARINDA ÇALIŞMALAR ASKIYA ALINDI

Karantina altındaki Katif'te ihtiyati tedbirler artırılırken, bu kapsamda sağlık merkezleri, eczaneler, akaryakıt istasyonları ve güvenlik güçleri dışındaki devlet ve özel kurumlardaki çalışmalar da askıya alınmıştı.

Suudi Arabistan Sağlık Bakanlığı ise ülkedeki Kovid-19 vaka sayısının 11'e yükseldiğini açıklamıştı.

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Suudi Arabistan'da koronavirüs sebebiyle eğitime süresiz ara verildi

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Suudi Arabistan Eğitim Bakanlığı, koronavirüs sebebiyle eğitime süresiz ara verildi

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