Sütyensiz kalça dansı yapan Aleyna Tilki'ye yorum yağdı
Paylaşımıyla adından söz ettiren Aleyna Tilki, yağmur altında yaptığı kalça dansını paylaştı. Tişörtüyle dans eden Tilki'nin sütyen giymediği takipçilerin gözünden kaçmadı.
Her paylaşımı ve yaptığı her hareketle magazin gündeminin merkezine oturan Aleyna Tilki, son videosuyla yine çok konuşuldu. Geçtiğimiz günlerde kalçasına yaptığı Photoshop'la eleştiri alan genç şarkıcı, yağmur altından dans ettiği videosuyla dikkat çekti.
YAĞMUR ALTINDA KIVRAK DANS
Sosyal medya hesaplarını aktif bir şekilde kullanan ve paylaşımları çoğu kişi tarafından yadırganan genç popçu yine yaptı yapacağını. TilkiRihanna'nın "Work" şarkısı eşliğinde bahçede yağmur altında dans etti. Tişörtle dans eden genç şarkıcı kıvrak hareketler sergilediği videosuna kısa sürede beğeni ve yorum yağdı.
MESAJIYLA DİKKAT ÇEKTİ
Aleyna Tilki, yaptığı dansla yağmurun tadını çıkardığı videosunun altına "Bulutlar falan ağlamıyor. Yağmur damlaları yeryüzüne inip benimle eğlenmek istiyor belkide. Doğayla bütünleşin, yağmurun altında ıslanın ve mutlu olun! Anneler babalar, çocuklarınıza yağmurda dışarı çıkma hastalanırsın demeyin! Asıl yağmuru bilmeyen ve onunla bir olmayan insanlar hastadır, hem de kalıcı olarak!" notunu düştü.
"SANA SÜTYEN ALAYIM MI?"
Takipçilerinin "Hasta olursun" uyarısını yaptığı Tilki'ye bazı takipçileri "Sana sütyen alayım mı?" gibi yorumlar yaptı.
Haber Videosu: Sütyensiz kalça dansı yapan Aleyna Tilki'ye yorum yağdı
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Amerika da okumaya gidiyorum diye gitti ama duramadi.Burada sacmalik yapmayi ozledi.Kim takar seni Amerika da.Millet bunalimdan intihar ediyor Bu rezil sallaniyorCevap Yaz Yayından Kaldır
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başka türlü gündemde kalamayan ya kalça yada sütyensizCevap Yaz 3 1 Yayından Kaldır
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aleyna ben senin hayranlarından birisiyim.ben avni.Cevap Yaz 1 4 Yayından Kaldır
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Allah ıslah etsin gençlik nereye gidiyor. . .Cevap Yaz 3 2 Yayından Kaldır
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Kafada iyi var hemideCevap Yaz 6 1 Yayından Kaldır