Sütyensiz kalça dansı yapan Aleyna Tilki'ye yorum yağdı

01.12.2019 15:06 | Son Güncelleme: 01.12.2019 15:34

Her paylaşımı ve yaptığı her hareketle magazin gündeminin merkezine oturan Aleyna Tilki, son videosuyla yine çok konuşuldu. Geçtiğimiz günlerde kalçasına yaptığı Photoshop'la eleştiri alan genç şarkıcı, yağmur altından dans ettiği videosuyla dikkat çekti.

YAĞMUR ALTINDA KIVRAK DANS

Sosyal medya hesaplarını aktif bir şekilde kullanan ve paylaşımları çoğu kişi tarafından yadırganan genç popçu yine yaptı yapacağını. TilkiRihanna'nın "Work" şarkısı eşliğinde bahçede yağmur altında dans etti. Tişörtle dans eden genç şarkıcı kıvrak hareketler sergilediği videosuna kısa sürede beğeni ve yorum yağdı.

MESAJIYLA DİKKAT ÇEKTİ

Aleyna Tilki, yaptığı dansla yağmurun tadını çıkardığı videosunun altına "Bulutlar falan ağlamıyor. Yağmur damlaları yeryüzüne inip benimle eğlenmek istiyor belkide. Doğayla bütünleşin, yağmurun altında ıslanın ve mutlu olun! Anneler babalar, çocuklarınıza yağmurda dışarı çıkma hastalanırsın demeyin! Asıl yağmuru bilmeyen ve onunla bir olmayan insanlar hastadır, hem de kalıcı olarak!" notunu düştü.

"SANA SÜTYEN ALAYIM MI?"

Takipçilerinin "Hasta olursun" uyarısını yaptığı Tilki'ye bazı takipçileri "Sana sütyen alayım mı?" gibi yorumlar yaptı.