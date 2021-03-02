Süt üreticisi devlet destekli ektiği otla girdileri düşürdü, kazancını artırdı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Süt üreticisi devlet destekli ektiği otla girdileri düşürdü, kazancını artırdı

02.03.2021 10:02 | Son Güncelleme: 02.03.2021 10:07
Süt üreticisi devlet destekli ektiği otla girdileri düşürdü, kazancını artırdı

EDİRNE'de hayvan besicisi ve süt üreticisi İsmail Özkan, Tarım ve Orman Bakanlığı'nın 'Çayır Mera Yem Bitkilerini Geliştirme Projesi' kapsamında yüzde 50 devlet desteği alarak ektiği reygras (süt otu) ile ineklerini besleyip, girdi maliyetini düşürerek süt üretimini artırdı.

EDİRNE'de hayvan besicisi ve süt üreticisi İsmail Özkan, Tarım ve Orman Bakanlığı'nın 'Çayır Mera Yem Bitkilerini Geliştirme Projesi' kapsamında yüzde 50 devlet desteği alarak ektiği reygras (süt otu) ile ineklerini besleyip, girdi maliyetini düşürerek süt üretimini artırdı. Özkan, "Ben bu otla birlikte ilk etapta 80- 100 kilo yem, bir balya yonca, bir balya saman artırdım. Hayvan başına 3- 4 litre de süt artışı yaptım. Bu ot bizim kurtuluşumuz oldu" dedi.

Edirne'nin merkeze bağlı Avarız köyünde, büyükbaş hayvan besiciliği ve süt üreticiliği yapan İsmail Özkan, 1,5 yıl önce, Tarım ve Orman Bakanlığı'nın 'Çayır Mera Yem Bitkileri Geliştirme Projesi' kapsamında besicilere yüzde 50 tohum desteği verdiği İtalyan otu olarak da bilenen süt otu desteğinden faydalanarak tarlasına ekti. Kısa sürede büyüyen otu biçerek, beslediği 40 büyükbaş hayvanına vermeye başlayan Özkan, hayvanlarının otu yemesiyle süt verimini, inek başına 3- 4 kilo artırdı, yem maliyetini de düşürdü.

'ŞUBAT AYINDA, HAYVANLARIMIZA YEŞİL OT YEDİRİYORUZ'

Devlet destekli ektiği ottan hem kazandığını hem de hayvanlarının daha sağlıklı beslendiğini söyleyen Özkan, bu otu her besicinin ekmesi gerektiğini söyledi. Özkan, "Yaklaşık 1,5 yıl önce bu otu Edirne Tarım Müdürlüğü'nden alarak, arkadaşların önermesiyle ekmeye başladım. Tohumda, yüzde 50'sini zaten devlet destekliyor. Geçen yıl 10 dönüm ektim, memnun kaldım, bu yıl da tekrar ektim. Çok güzel bir ot. Bizi en çok mutlu eden şubat ayında hayvanlarımıza yem değil, yeşil ot yedirmek" dedi.

'OT KURTULUŞUMUZ OLDU'Özkan, hayvanlarını ektiği otla beslemesinden sonra yem maliyetini düşürdüğünü, beslediği her inekte 3- 4 kilo gibi daha fazla süt sağmaya başladığını belirterek, "Ben bu otla birlikte ilk etapta 80-100 kilo yem, bir balya yonca, bir balya saman artırdım. Bunların hepsi kar, nereden baksan hayvan başına 3- 4 litre de süt artışı yaptı. Bu hesap, elimize kalem kağıt almadan da yapılabilecek bir hesap. Hayvanın da bağırsaklarının çalışıp sağlıklı olmasını sağlıyor. Kazancı yüksek, maliyeti düşük olan bu otu herkesin ekmesini öneriyorum. Her gün tarlama gelerek 1 saat biçip hayvanlarıma veriyorum. Bu sayede yem girdi maliyetlerimde düşüş yaşadım. Bu ot bizim kurtuluşumuz oldu" diye konuştu.

Süt üreticisi devlet destekli ektiği otla girdileri düşürdü, kazancını artırdı
Süt üreticisi devlet destekli ektiği otla girdileri düşürdü, kazancını artırdı
Süt üreticisi devlet destekli ektiği otla girdileri düşürdü, kazancını artırdı
Süt üreticisi devlet destekli ektiği otla girdileri düşürdü, kazancını artırdı
Süt üreticisi devlet destekli ektiği otla girdileri düşürdü, kazancını artırdı
Süt üreticisi devlet destekli ektiği otla girdileri düşürdü, kazancını artırdı
Süt üreticisi devlet destekli ektiği otla girdileri düşürdü, kazancını artırdı
Süt üreticisi devlet destekli ektiği otla girdileri düşürdü, kazancını artırdı
Süt üreticisi devlet destekli ektiği otla girdileri düşürdü, kazancını artırdı
Süt üreticisi devlet destekli ektiği otla girdileri düşürdü, kazancını artırdı
Süt üreticisi devlet destekli ektiği otla girdileri düşürdü, kazancını artırdı
Süt üreticisi devlet destekli ektiği otla girdileri düşürdü, kazancını artırdı
Süt üreticisi devlet destekli ektiği otla girdileri düşürdü, kazancını artırdı
Süt üreticisi devlet destekli ektiği otla girdileri düşürdü, kazancını artırdı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ali Can ZERAY

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Özlem Zengin Abdülhamit Gül Enis Berberoğlu Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Sibel Can Cem Yılmaz Bülent Ersoy Demet Özdemir
Spor Gökhan Gönül Ünal Karaman Abdullah Avcı Hüseyin Göçek İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Cuma Ankara
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Süt üreticisi devlet destekli ektiği otla girdileri düşürdü, kazancını artırdı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 2.3.2021 10:06:45. #1.16#
title