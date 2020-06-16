Süt kazanına düşen 15 aylık Nurullah, sağlığına kavuştu
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Süt kazanına düşen 15 aylık Nurullah, sağlığına kavuştu

VAN'ın Tuşba ilçesine bağlı Koçköy Mahallesi'nde, süt kazanına düşen ve vücudunun yüzde 60'ında derin yanıklar oluşan 15 aylık Nurullah Güneş, tedavi gördüğü Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sağlığına kavuştu.

Süt kazanına düşen 15 aylık Nurullah, sağlığına kavuştu
16.06.2020 15:28 | Son Güncelleme: 16.06.2020 15:28
VAN'ın Tuşba ilçesine bağlı Koçköy Mahallesi'nde, süt kazanına düşen ve vücudunun yüzde 60'ında derin yanıklar oluşan 15 aylık Nurullah Güneş, tedavi gördüğü Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sağlığına kavuştu. Başhekim Doç. Dr. Sebahattin Çelik, Nurullah bebeğin, ölmek üzereyken kendilerine getirildiğini, başarılı bir tedaviyle sağlığına kavuşturulduğunu söyledi.

Van'ın Tuşba İlçesine bağlı Koçköy Mahallesi'nde yaşayan Semra-Aydın Güneş çiftinin 15 aylık bebekleri Nurullah, 1,5 ay önce evlerinin önünde, süt kaynatılan kazana düştü. Vücudunda ağır yanıklar oluşan Nurullah bebek, Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Vücudunun yüzde 60'ında derin yanıklar oluşan bebek, 2 kez ameliyat edildi. Çocuk yoğun bakım ve yanık ünitelerinde gördüğü tedaviyle de sağlığına kavuştu. 

Van Bölge Eğitim Araştırma Hastanesi Başhekimi Genel Cerrah Uzmanı Doç.Dr. Sebahattin Çelik, bölgenin önemli bir sağlık merkezi olduklarını anlatarak, "Yakın çevrede maalesef yanık birimi ya da yanık merkezi yok. Yaklaşık 3 milyon insanımıza yanık merkezimiz hizmet vermekte. Burası 2007'de kuruldu, 2010 yılından beri aktif bir şekilde hasta kabul ediyor. 15 aylık olan Nurullah'ın da tedavisi bu merkezimizde yapıldı. Vücudunun yaklaşık yüzde 60'ında ikinci ve ücüncü derece yanıklar bulunan Nurullah, bize geldiğinde genel durumu çok kötüydü. Kaybedeceğimizi düşünüyorduk. Ancak yanık ünitemizin cefakar ve inanılmaz çalışan hemşireleri, doktor arkadaşlarımız tedaviye başladılar. Bir ara çok kötümser tablo oluştu. Hastayı besleyemiyorduk. Annesini de ememiyordu. Beslenemediği için yaraları kapanmıyordu. Biz de çocuk yoğun bakıma aldırdık. Bu arada şunu belirtmek gerekiyor. Yanık merkezleri tek başlarına ağır hastaları tedavide yetersiz kalıyor. Bundan dolayı destekleyici olarak mutlaka çocuk yoğum bakımların da olması gerekiyor. Çok şükür hastanemizde bu imkanımız var. Yanıktan sorumlu doktor arkadaşımızın yakın takibi sayesinde toparladı. Genel durumu düzeldi. Vücudundaki derin yanıklar toparlandı. Bizi çok mutlu etti" dedi. BÖLGEMİZDEKİ TANDIR YANIKLARI BAŞ BELASITandır yanıklarına da dikkat çeken Doç. Dr. Çelik, "Yanık merkezimiz bir nimet. Bunum farkında olup, bu hastanenin değerini bilmek, hastaneyi korumak gerekiyor. Bu yanık vakasında olduğu gibi, birçok çocuğumuz ve bir çok hasta tedavi ediliyor. Özellikle tandır yanıkları bölgenin baş belası. Bu bölgede tandır yanıkları çok fazla. Sıcak su yanıkları, süt yanıkları çok fazla. Yanık merkezimiz bu hastalarımıza hizmet ediyor" diye konuştu.

Nurullah bebeğin babası Aydın Güneş ise, "Hastanemizin imkanları çok iyi. Personelinden sağlık çalışanlarına, doktora kadar hepsi çok iyi hizmet ediyor. Allah hepsinden razı olsun. Böyle bir hastanemiz olduğu için gurur duyuyoruz. Şükürler olsun çocuğumun tedavisi çok iyi geçti"dedi.


- Van

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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