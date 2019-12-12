Suşehri'nde öğrencilerle söyleşi programı düzenlendi
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Suşehri'nde öğrencilerle söyleşi programı düzenlendi

Suşehri ilçesinde, "2019 Prof. Dr. Fuat Sezgin Yılı" etkinlikleri kapsamında söyleşi düzenlendi.

12.12.2019 10:26 | Son Güncelleme: 12.12.2019 10:26
Suşehri'nde öğrencilerle söyleşi programı düzenlendi

ilçesinde, "2019 Prof. Dr. Yılı" etkinlikleri kapsamında söyleşi düzenlendi.

Halk Eğitim Merkezi Konferans Salonunda düzenlenen programa emekli Vali Adnan Yılmaz konuşmacı olarak katıldı.

Yılmaz, "Dünyanın önde gelen bilim tarihçilerinden olan, İslam bilim tarihi alanında çalışmaları bulunan Fuat Sezgin'i gelecek nesillere tanıtmanın mutluluğunu yaşıyoruz." dedi.

Yılmaz, etkinlik sonunda "Bilimler Tarihi Dostu Prof. Dr. Fuat Sezgin" adlı kitabını imzaladı.

Kaynak: AA
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