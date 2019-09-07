Susamam'da yer alan rapçi Mirac'tan yeni 'HDP' açıklaması

07.09.2019 23:30

Rapçi Şanışer'in 17 şarkıcıyla birlikte söylediği #Susamam şarkısına çektiği 14 dakika 55 saniyelik klipte #sokak bölümünü seslendiren Mirac, tepki çeken "HDP ve FETÖ bağlantılı kişiler şarkıyı paylaşmasın" sözleriyle ilgili yeni açıklama yaptı.

Miraç kişisel Twitter hesabından yayınladığı videoda şu ifadeleri kullandı: "Kırdığım tüm insanlardan özür dilerim. Ben de özgür bir insan olarak bazı parti ve ideojilere uzak durma ve doğru bulmama hakkını kullanabilirim. Şimdi tehdit ve baskılarınızı üzerimden çekin ve beni özgür insan haklarımla baş başa bırakın."

HDP'lilerin ve FETÖ'cülerin oy verenlerin klibi paylaşmasından rahatsız olduğunu söyleyen Mirac, Twitter hesabından "SÖYLEMEM GEREKİR. Şarkıda bulunan bir kişi olarak ve tamamen yoksulu, yetimi, mülteciyi, sokağı anlatan biri olarak aşırı uç siyasi kesimlerin, HDP ve FETÖ bağlantılı kişilerin şarkıyı paylaşmasından ve bundan nemalanmasından aşırı rahatsızlık duyduğumu belirtmeliyim" mesajı paylaşmıştı. Mirac tepkiler üzerine "HDP yerine PKK demek daha doğru olacak sanırım, sonuçta HDP hâlâ aktif siyaset yapan bir parti…" ifadelerini içeren ikinci bir mesaj paylaşmış daha sonra paylaşımlarını silmişti.

ÖZÜR DİLEMİŞTİ

Bu gelişmelerin ardından kişisel Twitter hesabından video mesaj yayınlayan Mirac, " Attığım tweetle Kürt vatandaşları ve herhangi bir partinin oy verenlerini kırmak gibi bir niyetim, düşüncem asla yoktu. Kırdığım tüm insanlardan özür dilerim" dedi.

İşte Miraç'ın paylaştığı o mesaj:

"Arkadaşlar merhaba Susamam hakkında kamuoyu açıklamamı okumak istiyorum. Benim sözlerim yalnızca kendimi bağlar. Şarkıda yer aldığım 30 saniye boyunca 15 yıldır zaten anlattığım manevi, vicdani konuları ele aldım. Bunlar yoksulluk, sokak, yetim hakkı, mültecilik ve zorbalık gibi konulardır. Hiç kimsenin beni hiçbir siyasi kalıba, tarafa ve görüşe yerleştirmemesini rica ediyorum. Zira şarkı sözlerimden siyasi bir çıkarım yapmanız da mümkün değil. Ben proje aşamasında benden istendiği gibi rap müziğin ruhuna uygun olarak toplumsal sorunları ele aldım ve müzik hayatım boyunca hakikat kabul ettiğim kabul ettiklerimi anlatmaya devam edeceğim.

"ATTIĞIM TWEETLER BENİ BAĞLAR"

Şarkıdaki 20 kişinin ayni siyasi, dini, ideolojik vs. görüşe sahip olması zaten mümkün olamaz. Bu sebeple herkesin söylediği söz ve attığı tweetler kendisini bağlar. Benim attığım tweetler de beni bağlar. Bunları projenin bütününe ya da oradaki insanlara da lütfen mal etmeyiniz. Şarkının adı Susamam değil miydi? Bu yüzden hakikat bildiğim hiçbir şeye susmayacağım.

"TEHDİT VE BASKILARINIZI ÜZERİMDEN ÇEKİN"

Bu ister bir şarkı, ister bir tweet olsun. Mesela vicdan sahibi bir insan olarak doğuda katledilen canlara nasıl susabilirim ya da bundan sonra görebileceğim, dile getirmek istediğim başka bir haksızlığa, zulme hayır susmam, susamam. Attığım tweetle Kürt vatandaşları ve herhangi bir partinin oy verenlerini kırmak gibi bir niyetim, düşüncem asla yoktu. Kırdığım tüm insanlardan özür dilerim. Ben de özgür bir insan olarak bazı parti ve ideojilere uzak durma ve doğru bulmama hakkını kullanabilirim. Şimdi tehdit ve baskılarınızı üzerimden çekin ve beni özgür insan haklarımla baş başa bırakın.