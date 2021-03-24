Survivorda kim elendi, dün gece 2021? 23 Mart 2021 Survivor SMS sıralaması!
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Survivorda kim elendi, dün gece 2021? 23 Mart 2021 Survivor SMS sıralaması!

24.03.2021 11:41 | Son Güncelleme: 24.03.2021 12:12
Survivorda kim elendi, dün gece 2021? 23 Mart 2021 Survivor SMS sıralaması!

Survivor ünlüler gönüllüler 2021'de eleme akşamı yaşandı. 54. bölümüyle ekranlara gelen Survivor eleme konseyi toplandı. SMS birincileri belli oldu. Peki, 23 Mart 2021 Survivor SMS sıralaması nedir? Survivorda kim elendi, dün gece 2021? 23 Mart 2021 Survivor SMS sıralaması! Survivor'da kim elendi? Survivor'da iletişim oyununu kim kazandı?

Survivor ünlüler gönüllüler 2021'de eleme akşamı yaşandı. 54. bölümüyle ekranlara gelen Survivor eleme konseyi toplandı. SMS birincileri belli oldu. Peki, 23 Mart 2021 Survivor SMS sıralaması nedir? Survivorda kim elendi, dün gece 2021? 23 Mart 2021 Survivor SMS sıralaması! Survivor'da kim elendi? Survivor'da iletişim oyununu kim kazandı? İşte detaylar haberimizde...

SURVİVOR KİM ELENDİ, DÜN GECE 2021?

Survivor'da bu akşam iletişim oyununu ünlüler takımı kazandı. Ünlüler 10'a 7 skoruyla galip gelip iletişim ödülünün sahibi oldu. Gönüllüler takımı mağlubiyet sonrası büyük üzüntü yaşadı. Ünlüler, ödül olarak aileleriyle yazıştı.

SURVİVOR 23 MART SMS SIRALAMASI

Gönüllüler takımının bu haftaki SMS oylamasında SMS birincisi Poyraz oldu.

Survivor 2021'de ünlüler takımından SMS birincisi Çağrı oldu. Oylamada birinci olduğunu öğrenen Çağrı gözyaşlarına hakim olamadı. 'Ben bu sefer sevinçten ağlıyorum' diyen Çağrı mutluluğunu dile getirdi.SMS birincisi olan Çağrı, 'Yapacağım seçim gitmeyeceğine en emin olduğum kişi olacak dedi' ve Batuhan'ın adını söyledi.

SURVİVOR'DA ELEME ADAYLARI KİMLER?

Gönüllülerde halk oylamasında birinci olan Poyraz, 'Çağrı'nın dediklerine yüzde yüz katılıyorum. Aynı zamanda gitmeyeceğine inanarak Ayşe'yi söylüyorum' dedi.Böylelikle yarışmada eleme adayları ünlüler takımından Batuhan ve Gonca, gönüllülerden ise Ayşe, Hanzade ve Aleyna Çalışkan oldu.

SURVİVOR'DA KİM ELENDİ?

Survivor 2021'de eleme konseyinde elenen isim ünlüler takımından Gonca oldu.

SURVİVOR GONCA KİMDİR?

Gonca Kakar, 1 Temmuz 1989'da doğdu. 32 yaşındaki Survivor GoncaKakar, Mersin Üniversitesi BESYO mezunu. Beden eğitimi öğretmeni olan Gonca Kakar, pilates eğitmenliği de yapıyor. Gonca Kakar, 1.77 boyunda ve 64 kg ağırlığında.

- Sümeyye Trabzon
Sümeyye Trabzon
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