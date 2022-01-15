Survivor Yasin kimdir, kaç yaşında? 2022 Survivor All Star Yasin Obuz Instagram hesabı nedir? - Haberler
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Survivor Yasin kimdir, kaç yaşında? 2022 Survivor All Star Yasin Obuz Instagram hesabı nedir?

Survivor Yasin kimdir, kaç yaşında? 2022 Survivor All Star Yasin Obuz Instagram hesabı nedir?
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Yasin Obuz Survivor 2022'ye katılacağının açıklanmasının ardından Yasin Obuz kimdir? Yasin Obuz kaç yaşında, nerelidir? 2022 Survivor Yasin Obuz Instagram hesabı nedir? sorularının yanıtı merak edilen konular arasında yer aldı. İşte, Yasin Obuz ile ilgili bilmeniz gerekenler haberimizde.

Survivor Yasin Obuz kimdir? sorusunun yanıtı merak ediliyor. Türk televizyonlarında yayınlandığı her dönem ilgiyle izlenen Survivor 2022, All Star konseptiyle yeniden ekranlara dönüyor. Acun Ilıcalı, Twitter hesabından Survivor 2022 Ünlüler All Star Takımı ilk fragmanını yayınladı.

YASİN OBUZ KİMDİR?

21 Kasım 1988'de Diyarbakır'da doğan ve 3 kardeşi olan Yasin Obuz, çocukluğundan bu yana spor yapıyor. Ankara Hacettepe Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi'nde okuyan Obuz, üniversite yıllarında ise spor olarak fitness yaptı. MasterChef 2019'da yarışan Yasin Obuz daha sonra Survivor 2020'ye de katılmıştır.

İlk spor lisansı 1998'de çıkan Obuz, amatör ve profesyonel olarak futbol oynadı. Bunların yanı sıra,çocukluğunda 2 yıl jimnastik yaptı, voleybol ve basketbol da oynadı.

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Yasin Obuz Survivor 2022'ye katılacağının açıklanmasının ardından Yasin Obuz kimdir? Yasin Obuz kaç yaşında, nerelidir? 2022 Survivor Yasin Obuz Instagram hesabı nedir? sorularının yanıtı merak edilen konular arasında yer aldı. İşte, Yasin Obuz ile ilgili bilmeniz gerekenler haberimizde.

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