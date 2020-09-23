Eski Survivor yarışmacılar Murat Ceylan ve Damla Can baş başa görüntülendi
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Eski Survivor yarışmacılar Murat Ceylan ve Damla Can baş başa görüntülendi

23.09.2020 10:54 | Son Güncelleme: 23.09.2020 13:11
Eski Survivor yarışmacılar Murat Ceylan ve Damla Can baş başa görüntülendi

Survivor yarışmasıyla isimlerini geniş kitlelere duyuran Murat Ceylan ve Damla Can, önceki gün baş başa yemek yedi. Soruları yanıtsız bırakan ikilinin aşk yaşadıkları iddiası magazin gündemine bomba gibi düştü.

Son olarak yabancı uyruklu kız arkadaşı Lera Marchuk ile ayrılan Murat Ceylan, önceki gün Survivor yarışmasında tanıştığı Damla Can ile görüntülendi. Beraber görüntülenen ikilinin bu halleri haklarındaki aşk dedikodularını alevlendirdi.

KOŞAR ADIM AVM'YE GİRDİLER

Ceylan'ın kullandığı son model motorla mekana gelen ikilinin keyifli ve neşeli halleri dikkatlerden kaçmadı. Koşar adım AVM'ye giren ikili baş başa yemek yedi. Çift, soruları da yanıtsız bıraktı. Haklarında aşk dedikoduları çıkan iki ünlü isim konu hakkında herhangi bir açıklama yapmadı.

Survivor yarışmacıları aşk mı yaşıyor?

Kaynak: Snob Magazin

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