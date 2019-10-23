Survivor'un ilk yarışmacısı oyuncu Ersin Korkut oldu

23.10.2019 10:46

Televizyoncu Acun Ilıcalı, dün kendi kanalı TV8'de yayınlanan Gel Konuşalım isimli programa konuk oldu. MasterChef ve O Ses Türkiye'den bahseden Ilıcalı, Survivor'un ilk yarışmacısını da duyurdu.

SURVIVOR'UN İLK YARIŞMACISI ERSİN KORKUT

Survivor'ın yeni sezonu hakkında konuşan Acun Ilıcalı, bu sezonun bomba olacağını ifade ederek yarışmaya katılacak ilk ismi resmen açıkladı. Ilıcalı, bu sezon Ünlüler-Gönüllüler şeklinde takım kuracaklarını belirtti. Bu sezon full yeni kadro olacağını ve eski yarışmacılardan kimsenin olmayacağını söyleyen Ilıcalı, Çok Güzel Hareketler Bunlar ile tanınan Ersin Korkut'un yarışmada olacağını açıkladı. Ayrıca Ilıcalı, zayıf olarak görünen Ersin Korkut'un avantajının daha büyük olacağını da ekledi.

ŞUBAT AYINDA BAŞLIYOR

Survivor 2020 Ünlüler Gönüllüler yarışmasının ne zaman yayınlanacağı hakkında da bilgi veren Ilıcalı, 2020 Şubat ayının ilk haftasında TV8 ekranlarında yayınlanmaya başlayacağını söyledi.

ERSİN KORKUT KİMDİR?

8 Kasım 1977'de Hakkari'de doğdu. Yılmaz Erdoğan'ın desteğiyle oyunculuğa adımını attı. İstanbul'a gelmeden önce Hakkari'de taksi şoförlüğü yapmış ardından İstanbul'da bir pizzacıda bulaşıkçı olarak çalıştı.

Ersin Korkut'un kuzeni Yılmaz Erdoğan, Beşiktaş Kültür Merkezi'nde yanında çalışması için çağırmış ve Ersin Korkut'un oyunculuk kariyeri böylelikle başlamış oldu. 2000 yılında BKM'nin çeşitli birimlerinde görev almaya başladı. Bana Bir Şeyhler Oluyor adlı tiyatro oyununun arka kadrosunda çalışırken, oyuncu olarak çalışmaya başladı. Daha sonra Cem Yılmaz ile birlikte cips reklamlarında rol aldı. Canlandırdığı rollerde kendine has tavrı ve şivesi, rol aldığı reklamdaki "Doktor bu ne?" repliği ile kısa zamanda sevildi. BKM bünyesinde hazırlanan Çok Güzel Hareketler Bunlar adlı televizyon programındaki komik tiplemeleri ile beğeni topladı.