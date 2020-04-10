Survivor Sercan, Nisa için aç kalmayı göze aldı: Ona kıyamıyorum, yesin Dün akşam yeni bölümüyle ekrana gelen Survivor'da açık artırma oyununda aşk iddialarıyla gündeme gelen Sercan'ın Nisa'ya yaptığı jesti damga vurdu. Açlıkla mücadele eden Sercan elinde parası olmasına rağmen "Kıyamıyorum o yesin" diyerek yemeği almadı.

TV8 ekranlarının sevilen yarışması Survivor dün akşam 41. yeni bölümüyle ekrana geldi. İkinci kez oynanan açık artırma oyununda bin pezosu bulunan Ünlüler ile 500 pezosu olan Gönüllüler gelen yemekleri almak için çaba sarfetti. Aralarındaki elektrikten dolayı günlerdir konuşan Sercan ve Nisa ise geceye damga vurdu.

"NİSA'YA KIYAMIYORUM"

Aralarındaki yakınlaşmayla gündem olan ve aşk yaşadıkları iddia edilen Sercan ve Nisa arasındaki diyaloglar dikkat çekti. Açık artırmada Ünlüler takımından Sercan, Gönüllüler takımından Nisa'ya kıyamadı ve büyük jest yaptı. Esat Yontuç'un eşi Hande'nin yaptığı tatlıyı almak için elini kaldıran Sercan, Nisa'nın da elini kaldırmasıyla geri çekildi. Açık arttırmadan çekilen Sercan, Acun Ilıcalı'nın 'Neden elini indirdin? ' sorusu üzerine 'Nisa'ya kıyamıyorum. O yesin' dedi.

Takım arkadaşlarının el kaldırmasına da müsaade etmeyen Sercan "Girme, girme" diyerek herkesi durdurdu. Sercan'ın büyük jesti karşısında bir şey söylemeyen Nisa ise gülümsemekle yetindi.

"SERCAN'IN NİSA'YA İLGİSİ VAR"

Acun Ilıcalı geçtiğimiz günlerde yaptığı canlı yayında Sercan ve Nisa arasında aşk sorusuna yanıt vermişti. Acun Ilıcalı, " Sercan'ın Nisa'ya bir ilgisi var onu görebiliyorum ama Nisan'dan Sercan'a karşı bir ilgi var mı daha göremedik. Biz de sizin gibi ekrandan izliyoruz. Çok yorum yapmak istemem" ifadelerini kullanmıştı.