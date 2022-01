2022 Survivor All Star yeni sezon ekibine dahil olan isimlerden biri de Gizem Kerimoğlu, seyircisinin yoğun ilgisini çekmektedir. Başarılı yarışmacı, herkes tarafından merak edilmektedir. Survivor yarışmasından Gizem Kerimoğlu başarısı sayesinde seyircinin takdirini toplamıştır. Yeni sezon da All Star ekibine katılan başarılı ve hırslı yarışmacı kimdir izleyiciler tarafından merak ediliyor. 2022 Survivor All Star ekibine dahil olan Gizem Kerimoğlu, ünlüler takımında yer alacaktır. Boyu kaç? Survivor Gizem Kerimoğlu kimdir? Gizem Kerimoğlu kaç yaşında? 2022 Gizem Kerimoğlu Instagram hesabı nedir? Gizem Kerimoğlu kaç yaşındadır? Boyu kaç?

GİZEM KERİMOĞLU KİMDİR?

Doğum günü: 30 Ekim 1988

Doğum yeri: İstanbul Fatih

Gizem Kerimoğlu, Bulgar göçmeni bir ailenin ilk çocuğudur. Bir erkek kardeşi vardır. İstanbul Semiha Şakir Lisesi'nden 2005 yılında mezun oldu. 2006 yılında Kocaeli Üniversitesi Spor Akademisi'nde okumaya başladı. Aynı zamanda eski bir futbolcudur. Bununla birlikte oyunculukta yapmaktadır. 28 yaşındaki yarışmacı, oyunculuk eğitimini 2015 yılında Deniz Erdem tarafından almıştır. 2015 senesinden bu yana Akademi 35,5 Sanat Evi'nde Kamera Önü Oyunculuğu Eğitimi almaktadır. Survivor 2016'da gönüllüler takımında mücadele eden Gizem aynı sezon programda yer alan Semih ile arkadaşlığını yarışmanın sonuna kadar sürdürmüş ve ikili başarılı sonuçlar elde etmişti. Son olarak, 2022 Survivor All Star gönüllüler takımına dahil olmuştur.

