Survivor Ezgi kimdir? Survivor 2022 Ezgi Hocaoğlu kimdir? Yeni yedek yarışmacı Ezgi Hocaoğlu kaç yaşında, nereli, mesleği ne?

Survivor 2022'nin yeni yedek yarışmacıları belli oldu. Yeni yedek yarışmacılarından birisi de Ezgi Hocaoğlu oldu. Peki, Survivor Ezgi Hocaoğlu kimdir, kaç yaşında, aslen nereli, mesleği nedir? Ezgi Hocaoğlu'nun hayatı, kariyeri ve biyografisi haberimizde...

SURVİVOR EZGİ KİMDİR?

Milli Cimnastikçi olan yarışmacı 22 Temmuz 1995 yılında İstanbul'da doğdu. 5-16 yaş aralığında profesyonel olarak Artistik Cimnastik yaptı. Türkiye Cimnastik Federasyonu'ndan Pilates eğitmenlik belgesi aldı. 2017 yılında Marmara Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi'nden mezun oldu. 2018 yılında Medical Exercise Fitness Trainer belgesi aldı. Şu anda Cimnastik ve Pilates antrenörlüğüne devam etmektedir.

Ezgi Hocaoğlu, Survivor 2022 All Star'a yedeklerden katılan yeni yarışmacı oldu. Ezgi Hocaoğlu, Gönüllüler takımına dahil oldu.

Haberler.com - Gündem