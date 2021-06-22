Survivor eleme adayı kim oldu? Survivor Ayşe kimi söyledi?

Survivor yarışmasında finale sayılı zamanlar kaldı. Dominik Cumhuriyeti'nde oynanan son dokunulmazlık oyununda kazanan Ayşe oldu. Peki, Survivor eleme adayı kim oldu? Survivor Ayşe kimi söyledi?