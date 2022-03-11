Survivor Ekstra, 14 Şubat 2016'dan beri hafta içi her gün TV8'de canlı yayınlanan talk-show programıdır. Survivor Ekstra ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Survivor Ekstra hangi günler yayınlanıyor? Survivor Ekstra geceleri mi yayınlanır?

SURVİVOR EKSTRA NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Survivor programından hemen sonra Survivor Ekstra canlı olarak TV8 'de ekranlara geliyor. Survivor Ekstra genellikle Survivor'dan hemen sonra gece 00:15 'de başlıyor.

SURVİVOR EKSTRA KİM SUNUYOR?

Survivor All Star yeni bölüm bittikten sonra ekranlara gelen Survivor Ekstra programının sunucuları aşağıdaki gibidir:

- Furkan Dede

- Murat Özarı

- Semih Öztürk

- Hanzade

Survivor 2017 programının yeni bölümünün bitiminde yayına başlayan program, 16.30'da yayınlanan Survivor Panorama'nın yanı sıra olayları sıcağı sıcağına değerlendirmektedir. Survivor Extra programının sunuculuğunu Furkan Dede, Semih Öztürk, Hanzade Ofluoğlu ve Murat Özarı üstlenmiştir.

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