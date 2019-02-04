Survivor'da Yunan Yarışmacı Dimitri Margaritis Sakatlığından Dolayı Adaya Veda Edebilir

TV8 ekranlarının sevilen yarışması Survivor 2019 geçtiğimiz gün başladı. Yeni sezona hızlı başlayan yarışmada Yunan takımından Dimitri isimli yarışmacı yaşadığı sakatlıktan dolayı yarışmaya veda edebilir.

YUNAN YARIŞMACI TEDAVİ ALTINA ALINDI

TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor 2019 yarışmasında yaşanan sakatlık Yunan takımını etkiledi. Yarışmanın yapımcısı ve sunucusu Acun Ilıcalı, Yunan takımından Dimitri'nin durumu ile ilgili önemli bir açıklama yaparak geçirdiği bir kaza sonucu tedavi altına alınan Yunan yarışmacı Dimitri'nin büyük olasılıkla yarışmaya devam edemeyeceğini söyledi.

DOKTORDAN RAPOR BEKLİYORLAR

Survivor Türkiye-Yunanistan ikinci bölümde gerçekleşen konseyde Acun Ilıcalı, Yunan takımından Dimitri ile ilgili doktor raporu beklendiğini, sonuçlara göre Dimitri'nin yarışmadan ayrılmasının gündemde olduğunu söyledi.

"BİR GELİŞME OLMAZSA DİMİTRİ DEVAM EDEMEYECEK"

Ilıcalı, 'Doktorlar Dimitri'nin devam edemeyeceğini söylüyorlar çok büyük ihtimalle. Eğer bir gelişme olmazsa Dimitri Survivor'a devam edemeyecek. Yerine yedek yarışmacılarından birisi gelecek' açıklamasını yaptı.

DİMİTRİ MARGARİTİS KİMDİR?

45 yaşında olan Survivor Yunanistan yarışmacısı Dimitri Atina'da yaşıyor. Evli ve 14 yaşında bir çocuk babası olan Korydallos Cezaevinde gardiyanı olarak çalışıyor. Survivor 2019 oyuncusu olan Dimitri tenis şampiyonu olarak tanınıyor ve yıllarca atletizm ile uğraştı.