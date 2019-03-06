Survivor'da Ödülünü Kazanan Yarışmacısı, Sevgilisinden Beklediği İlgiyi Göremeyince Gözyaşlarına Boğuldu

Survivor 2019 Türkiye Yunanistan yarışmasının son bölümünde iletişim ödülü kazanan Melisa, erkek arkadaşıyla telefonda mesajlaşırken beklemediği bir tepkiyle karşılaştı.

Melisa erkek arkadaşının konuşma tarzını görünce gözyaşlarına hakim olamadı.

GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

TV8 ekranlarının sevilen yarışması Survivor'ın son bölümde iletişim ödül oyununu kazanan Seda, Melisa'yı da ödüle götürdü. Ancak arkadaşlarıyla birlikte teknoloji evine giden Melisa erkek arkadaşının konuşma tarzını görünce şoke oldu. Konuşması istediği şekilde geçmeyen Melisa teknoloji evinde gözyaşlarını tutamadı.

"BİR ŞEY OLMUŞ BENİM ALTINCI HİSSİM KUVVETLİ"

Melisa, 'İki senedir görüştüğüm erkek arkadaşım değil sanki. Bir şey olmuş. Benim altıncı hissim kuvvetli. Bir şey var' dedi. Melisa'nın moral bozukluğu adada da devam etti.

ACUN ILICALI'DAN YARDIM İSTEDİ

Melisa'nın hayal kırıklığı ada konseyinde de gündeme geldi. Ada konseyinde olayı soran Acun Ilıcalı'ya üzüntüsünü anlatan Melisa görüşmek için yardım isteyeceği söyledi ancak olumsuz yanıt aldı. Melisa, iki yıldır beraber olduğu erkek arkadaşının tavrını bildiğini ancak bu defa farklı davrandığını söyledi.

"AYRICALIK GÖSTERİLECEK BİR DURUM DEĞİL"

Melisa, 'Geceleri uyuyamıyorum. İletişim bozukluğu diye düşünerek kendimi avutmaya çalışıyorum' dedi. Acun Ilıcalı, Melisa'yı anladığını ancak bu durumun ayrıcalık gösterilecek bir durum olmadığını söyledi.