Survivor'da ne oldu? Acil durum kimseyi neden yapıldı, diskalifiye oldu mu? Acil durum konseyi nedir? Acil durum konseyi ne zaman olacak?
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Survivor'da ne oldu? Acil durum kimseyi neden yapıldı, diskalifiye oldu mu? Acil durum konseyi nedir? Acil durum konseyi ne zaman olacak?

21.01.2021 12:48 | Son Güncelleme: 21.01.2021 12:53

Survivor 2021'in bu akşam ekrana gelecek olan 10. yeni bölümünden fragman yayınlandı. Fragmanda acil durum konseyi yapılacağı açıklandı. Peki, Acil durum konseyi nedir? Acil durum konseyi ne zaman olacak? Diskalifiye oldu mu?

Acun Ilıcalı, ünlüler ve gönüllüler takımını çağırarak acil durum konseyi yapıyor. Peki, Survivor'da ne oldu, diskalifiye oldu mu, Acil durum kimseyi neden yapıldı?

ACİL DURUM KİMSEYİ NEDEN YAPILDI?

Survivor 2021'in yeni bölümünde ödül oyunu heyecanı yaşanacak. Ünlüler ve gönüllüler takımları, Murat Ceylan'ın sunacağı ödül oyununu kazabilmek için zorlu parkurda mücadele edecek.

Survivor 2021'in bu akşam ekrana gelecek olan 10. yeni bölümünden fragman yayınlandı. Acun Ilıcalı, ünlüler ve gönüllüler takımını çağırarak acil durum konseyi yapıyor. Oldukça keyifsiz görünen Ilıcalı'nın konseyde bir yarışmacının diskalifiye edilip edilmeyeceği hakkında bilgi vereceği düşünülüyor.

Survivor'da ne oldu? Acil durum kimseyi neden yapıldı, diskalifiye oldu mu? Acil durum konseyi nedir? Acil durum konseyi ne zaman olacak?

SURVİVOR'DA NE OLDU?

Oyunun yanı sıra yarışmacılar acil durum konseyi için toplanacak. Acun Ilıcalı'nın açıklama yapacağı konsey 10. bölüm fragmanının en merak edilen olayı oldu. Fragmanda Acun Ilıcalı'nın "Bir acil durum konseyi. Biliyorsunuz bizim için en önemli şey sizin sağlığınız. Gerçekten çok üzücü bir durum var. Ama maalesef yapabileceğimiz bir şey yok" sözleri dikkat çekiyor.

Survivor'da ne oldu? Acil durum kimseyi neden yapıldı, diskalifiye oldu mu? Acil durum konseyi nedir? Acil durum konseyi ne zaman olacak?

ACİL DURUM KİMSEYİ DİSKALİFİYE OLDU MU?

Survivor'a yedeklerden katılan Duygu Serap Salman, sembol oyunu sırasında sakatlık yaşamıştı. Duygu Serap Salman ambulansla kaldırıldığı hastanede tedavi altına alınmıştı. Survivor'dan Duygu'nun mu yoksa başka bir yarışmacının mı sakatlık yüzünden diskalifiye olacağı ise yeni bölümde ortaya çıkacak.

Survivor'da ne oldu? Acil durum kimseyi neden yapıldı, diskalifiye oldu mu? Acil durum konseyi nedir? Acil durum konseyi ne zaman olacak?
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