Survivor'da Mert ile Nisa arasında küfür gerilimi! Acun Ilıcalı devreye girdi
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Nisa Bölükbaşı, Acun Ilıcalı, Mert Öcal, Magazin, Haber

Survivor'da Mert ile Nisa arasında küfür gerilimi! Acun Ilıcalı devreye girdi

Survivor 2020 Ünlüler Gönüllüler yarışmasının 53'üncü bölümünde; ödül oyunu sırasında gönüllüler takımından Nisa Bölükbaşı ile ünlüler takımından Mert Öcal arasında yaşanan gerginlik sonrası Acun Ilıcalı duruma el koydu.

22.04.2020 21:59 | Son Güncelleme: 22.04.2020 22:03
Survivor'da Mert ile Nisa arasında küfür gerilimi! Acun Ilıcalı devreye girdi

TV8'de ekranlara gelen 'Survivor 2020'nin yeni bölümüne, Mert Öcal ile Nisa Bölükbaşı'nın iletişim oyunundaki sözlü tartışması damga vurdu. Mert'in sözleri sonrasında Nisa, rakibine Çekçe karşılık verdi. İkili arasındaki tartışma kısa zamanda alevlendi ve sesler yükselmeye başladı.

Yasin'in, Nisa'nın sözlerini "Kapa çeneni, boş yapma" şeklinde tercüme etmesi üzerine Mert'ten "Aramızda 20 yaş var, terbiyesizlik etme" karşılığı geldi.

Survivor'da Mert ile Nisa arasında küfür gerilimi! Acun Ilıcalı devreye girdi

Oyundan sonra yarışmanın yapımcısı ve sunucusu Acun Ilıcalı, Nisa'ya Çekçe ne söylediğini sordu. Acun Ilıcalı, "Çekçe bir şeyler söyledin. Hiçbirimizin Çekçe'si olmadığı için o söylediğin bir tek senin anlayacağın cümlelerdi" dedi.

"AĞIR KÜFÜR YOKTU"

Başarılı yarışmacı, "Ağır küfür yoktu. Son zamanlarda saygısız insanlarla konuştuğum için bu bana artık son nokta oldu. İçimden artık bir şeyler boşaltmam gerekiyordu" dedi.

Acun Ilıcalı, Nisa'yı söylediği sözler üzerine, "Kimse sana o lafları söylemiyor. İzin vermiyoruz bu sözlere. Kimsenin kötü söz söylemesini istemiyoruz. Bu konulara dikkat etmen lazım. Birisi bu tip sözleri sana derse de karşısında beni bulur." ifadeleriyle uyardı.

Survivor'da Mert ile Nisa arasında küfür gerilimi! Acun Ilıcalı devreye girdi

"NİSA'NIN KAN ŞEKERİ DÜŞTÜ, BEN UZATMAYACAĞIM"

Mert, "Nisa biraz acıktı, kan şekeri düşmüştür. Ben uzatmayacağım. Nisa benim kardeşimdir. Özür dilerse bu konuyu uzatma taraftarı değilim" açıklamasını yaptı.

İlk olarak "İstemiyorum" diyen Nisa, "Tamam Mert sen benden büyük olduğun için özür dilerim" ifadelerini kullandı.

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