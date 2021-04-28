Survivor'da kim elendi, iletişim ödülünü hangi takım kazandı? 27 Nisan eleme adayları kim oldu?
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Survivor'da kim elendi, iletişim ödülünü hangi takım kazandı? 27 Nisan eleme adayları kim oldu?

Survivor'da kim elendi, iletişim ödülünü hangi takım kazandı? 27 Nisan eleme adayları kim oldu?
Haberler.com / Sümeyye Trabzon - Haberler | Gündem

Survivor 2021 yarışmasında nefesleri kesen iletişim oyunu mücadelesi yaşandı. Ünlüler ve gönüllüler heyecanlı yarışı aileleri ve arkadaşları için yaptı. Yarışma takipçileri, Survivor iletişim oyununu hangi takım kazandı? sorusunu araştırıyor. Öte yandan oyun sonrası ada konseyi gerçekleştiriliyor ve ünlüler ya da gönüllüler takımından bir isim adaya veda edecek. Peki, Survivor'da adaya kim veda etti? Survivor'da kim elendi, iletişim ödülünü hangi takım kazandı? 27 Nisan eleme adayları kim oldu?

Survivor 2021 yarışmasında nefesleri kesen iletişim oyunu mücadelesi yaşandı. Ünlüler ve gönüllüler heyecanlı yarışı aileleri ve arkadaşları için yaptı. Yarışma takipçileri, 'Survivor iletişim oyununu hangi takım kazandı?' sorusunu araştırıyor. Öte yandan oyun sonrası ada konseyi gerçekleştiriliyor ve ünlüler ya da gönüllüler takımından bir isim adaya veda edecek. Peki, Survivor'da adaya kim veda etti? Survivor'da kim elendi, iletişim ödülünü hangi takım kazandı? 27 Nisan eleme adayları kim oldu? İşte detaylar haberimizde…

SURVİVOR KİM ELENDİ? 2021 ADAYA KİM VEDA ETTİ?

Adaya veda edecek ismi belirlemek için toplanan ada konseyinde SMS birincileri de 2 aday çıkarıyor. Ardından bir kişi Survivor'a veda ediyor. 27 Nisan Salı günü Survivor'dan elenen İlayda oldu.

Survivor'da kim elendi, iletişim ödülünü hangi takım kazandı? 27 Nisan eleme adayları kim oldu?

SURVİVOR ELEME ADAYLARI

TV8'in en çok izlenen ve sevilen yarışma programı Survivor'da eleme adayları geçtiğimiz günlerde belirlenmişti. İlk dokunulmazlığı kaybeden gönüllüler de ilk aday Aleyna Çalışkan oldu. Ünlüler ise ikinci oyunu kaybetti ve aday olarak İlayda'yı çıkardı.

Gönüllüler takımından SMS birincisi Poyraz oldu. Ünlüler takımında da birinci İsmail seçildi. Poyraz üçüncü eleme adayı olarak Steven'ı açıkladı. Balaban da potaya dördüncü aday olarak Sergen'i gönderdi.

SURVİVOR ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?

Haftanın heyecanla beklenen iletişim yarışı yapıldı ve kazanan da netleşti. Oyunun ödülü ise gönüllüler takımı için biri aile üyesi ve biri de arkadaş olmak üzere iki kişi ile mesajlaşma fırsatı oldu. Ünlülerin ödülü de aileden bir kişi ile konuşmaydı. Ayrıca kazana takım 1 senelik terabayt depolama alanı kazanıyor.

27 Nisan iletişim oyununu kazanan ise 10-3 skorla ünlüler takımı oldu. Ödülü getiren sayıyı ise Batuhan attı.

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Gündem Editörü - Sümeyye Trabzon
Sümeyye Trabzon
Gündem Editörü
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