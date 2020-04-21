Survivor'da kavga eden Yasin ve Barış oyundan ihraç edildi
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Acun Ilıcalı, kavga, Magazin

Survivor'da kavga eden Yasin ve Barış oyundan ihraç edildi

Survivor'un dün akşam yayınlanan bölümünde Gönüllüler takımından Yasin ve Barış oyun esnasında kavga etti. Fiziki müdahalenin olduğu kavgaya müdahale eden Acun Ilıcalı, 2 yarışmacıyı ödül oyunundan ihraç etti.

21.04.2020 08:29 | Son Güncelleme: 21.04.2020 08:50

TV8 ekranlarının sevilen yarışma programı Survivor 2020 dün akşam 52. bölümüyle ekrana geldi. Göz kamaştırıcı bir malikanede konaklamak için kıyasıya yarışan yarışmacılar arasında gergin anlar yaşandı. Aynı takımda yarışan Barış ve Yasin, oyunun sonlarına doğru bir anda gerginlik yaşayarak kavga etti. İki ismin diskalifiye olup olmayacağı ise bugün yayınlanacak bölümle belli olacak.

ACUN ILICALI MÜDAHALE ETTİ

Yasin Obuz ile Barış Murat Yağcı, villa ödülü oyunu sırasında birbirine girdi. Barış'ın Ünlüler takımından Mert Öcal'a karşı kaybettiği sayı sonrası; oyun sırasında zaten tartışma yaşayan ikili, bu kez sinirlerine hakim olamadı. Takım arkadaşlarının sakinleştirmeyi başaramadığı ikilinin öfkesi uzun süre bitmedi. Birbirinin üzerine yürüyen yarışmacılar, itiş kakış esnasında sert müdahalelerde bulundu. Survivor'a damga vuran kavgaya, Acun Ilıcalı müdahale etmek zorunda kaldı.

Survivor'da kavga eden Yasin ve Barış oyundan ihraç edildi

OYUNDAN İHRAÇ EDİLDİLER

Yasin yumruklarını sıkarken, Barış'ın da takım arkadaşına yönelik "İnsanlar tutuyor diye yap şovunu. Gelmezsen adam değilsin" dedi. Ilıcalı iki yarışmacıyı da ödül oyunundan ihraç etti.

"SİZİ KAYBETMEK İSTEMEM"

Kavga sonrası konuşan Acun Ilıcalı, ada konseyinde yaşanan bu kavgayla ilgili kararlarını açıklayacaklarını söyledi. Ilıcalı, sözlerine şöyle devam etti: "Bu sezon ilk defa böyle bir şey yaşıyoruz. Gerginliğe belli ölçüde anlayışla karşılaşıyoruz ama böyle bir şeye müsaade etmeyiz. Tansiyon yüksek olduğu için ikinize de nedenini sormak istemiyorum. Şu anda sakin olacağınıza dair ikinizden de söz aldım. Ancak bunun değerlendirmesini yapacağız. Şu an için aldığımız karar Yasin ve Barış, bu oyundan ihraç edildiniz. Ekibimiz sizi ayrı yerlere götürecek. Oyunun kalanında yarışmayacaksınız. Riske girmek istemiyoruz. İki dakika içerisinde 3 aylık emeğinizi kaybolmasını istemeyiz. Sizi kaybetmek istemem."

Survivor'da kavga eden Yasin ve Barış oyundan ihraç edildi

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