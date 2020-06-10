Survivor'da iletişim ödülünü kazanarak aileleriyle konuşan yarışmacılar gözyaşlarına boğuldu
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Survivor'da iletişim ödülünü kazanarak aileleriyle konuşan yarışmacılar gözyaşlarına boğuldu

Survivor 2020'de dün akşam oynanan iletişim ödülünü kazanan Mavi takım, aileleriyle telefon görüşmesi yaptı. Ailesinin sesini duyan Cemal Can ve Evrim ise gözyaşlarına boğuldu.

10.06.2020 07:34 | Son Güncelleme: 10.06.2020 07:48

TV8 ekranlarının sevilen yarışma programı Survivor 2020, dün akşam 102. bölümüyle ekrana geldi. İletişim ödülü için mücadele eden takımlardan galip gelen 10-6'lık skorla Mavi takım oldu.

HÜNGÜR HÜNGÜR AĞLADILAR

Mavi takım yarışmacıları, teker teker kendilerine verilen süre içinde aileleri ile telefonda konuşarak hasret gidermeye çalıştılar. Aylar sonra aileleriyle konuşan yarışmacılar duygusal anlar yaşadı. Kardeşinin ve annesinin sesini duyar duymaz hıçkırıklara boğulan Evrim, tüm arkadaşlarını da duygulandırdı. Mavi takımın kaptanı Cemal Can ise ailesiyle konuşurken hıçkırıklara boğuldu.

Survivor'da iletişim ödülünü kazanarak aileleriyle konuşan yarışmacılar gözyaşlarına boğuldu
Survivor'da iletişim ödülünü kazanarak aileleriyle konuşan yarışmacılar gözyaşlarına boğuldu
Survivor'da iletişim ödülünü kazanarak aileleriyle konuşan yarışmacılar gözyaşlarına boğuldu
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