Survivor'da dokunulmazlık oyununu kaybeden Ünlüler takımının eleme adayı belli oldu Survivor'un dün akşam yayınlanan bölümünde Ünlüler ve Gönüllüler takımı dokunulmazlık oyununu kazanmak için kıyasıya yarıştı. İlk bölümden bu yana sakatlık ve elenen isimlerden dolayı zorluklar yaşayan Ünlüler takımı üst üste oynanan iki dokunulmazlık oyununu da kaybetti. Konseyde potaya gönderilen isim ise yarışmaya yeni katılan Aşkım oldu.

TV8 ekranlarının sevilen yarışma programı Survivor, dün akşam yeni bölümüyle ekrana geldi. Yarışmada Ünlüler ve Gönüllüler takımı haftanın ikinci dokunulmazlık oyununu oynadı. Üt üste oynanan oyunları kaybeden Ünlüler takımı içlerinden bir kişiyi elemeye çıkardı.

ELEME ADAYLARI BELLİ OLDU

Haftanın ilk dokunulmazlık oyunu sonrasında final dokunulmazlık oyunu için yarışmacılar bir kez daha karşı karşıya geldi. Zorlu anların yaşandığı 2. dokunulmazlık oyununu da Gönüllüler takımı kazandı. Üst üste 3. haftada da dokunulmazlığı kaybeden Ünlüler takımında, bir kişinin daha eleneceği belli oldu. Ünlüler takımı eleme adayını belirlemek üzere konseye gitti. Ünlüler takımında Ersin, Barış ve Aşkım'ın isimleri yazıldı. Aşkım'ın ismi 5 kez, Barış'ın 3 kez, Ersin'in bir kez ismi kutudan çıktı. İsmi en çok yazılan Aşkım Burçe Tunay Survivor'da haftanın ilk eleme adayı oldu.

SMS oylamasında en fazla oyu alacak ilk iki yarışmacı ise, elemeye kalacak diğer iki ismi belirleyecek. 3 eleme adayı arasından SMS oylamasında en düşük oyu alan yarışmacı Survivor'a veda edecek.

SURVIVOR'DA BU ZAMANA KADAR KİMLER ELENDİ?

Dördüncü haftaya girilen Survivor'da ilk elenen isim Gönüllülerden Makbule Karabudak oldu. O hafta aynı zamanda Ünlüler takımından Uğur Pektaş ile Şaziye İvegin Üner, sakatlıkları nedeniyle yarışmadan diskalifiye edildi. Sonraki hafta da ise Survivor'a veda eden isim ünlüler takımından Tuğba Melis Türk idi. Survivor'da geçen hafta ise dokunulmazlığı kaybeden ünlülerde elenen kişi Derya Can oldu. Diğer yandan ünlülerden Erman Altıkardeş ile Fatma Günaydın Survivor'dan diskalifiye olan isimler olmuştu.