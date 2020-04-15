Survivor'da bir ilk! Acun Ilıcalı yeni dönemin ayrıntılarını paylaştı
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Acun Ilıcalı, Silivri, Magazin

Survivor'da bir ilk! Acun Ilıcalı yeni dönemin ayrıntılarını paylaştı

Birleşme partisinin olduğu Survivor'da Acun Ilıcalı yeni dönemde neler olacağını açıkladı. Acun Ilıcalı, daha önce uygulanmayan çeyrek final sistemi bu yıl yarışmada uygulanacağını ve takımlardaki dengeleri sağlamak için ünlüler takımından bir erkek gönüllüler takımından bir erkekle değiştiğini söyledi.

15.04.2020 00:31 | Son Güncelleme: 15.04.2020 00:57
Survivor'da bir ilk! Acun Ilıcalı yeni dönemin ayrıntılarını paylaştı

Acun Ilıcalı Survivor yarışmacılarını heyecanlandıran yeni gelişmeyi duyurdu. Ilıcalı, daha önce hiçbir Survivor'da uygulanmayan çeyrek final sisteminin bu yıl yarışmada uygulanacağını açıkladı. Buna göre yarışmada final aşamasında önce çeyrek final aşaması olacak ve 8 yarışmacı çeyrek finalde mücadele edecek. Ilıcalı ayrıca takımlardaki dengeleri sağlamak için iki erkek yarışmacının da takımının değiştiğini söyledi.

BERKAN VE YUNUS EMRE'NİN TAKIMI DEĞİŞTİ

Acun Ilıcalı ünlüler takımından bir erkek yarışmacı ile gönüllüler takımından bir erkek yarışmacının takımlarının değiştiğini, böylece takımların daha dengeli olacağını söyledi. Buna göre Berkan Karabulut ünlüler takımından gönüllüler takımında, Yunus Emre Özden ise gönüllüler takımından ünlüler takımında geçti.

BERKAN KARABULUT KİMDİR?

Kişisel Eğitimci ve pilates hocasıdır. Aynı zamanda Fit2Move işletmesinin sahibi olan Berkan Karabulut, vücut geliştirme üzerine çalışmaktadır. 2011 yılında Bilecik Üniversitesi'nde okumaya başlayan Berkan Karabulut, 2015 yılında eğitimini tamamlayıp mezun olmuştur.

Survivor'da büyük değişiklik! Acun Ilıcalı alınan yeni kararı açıkladı
Berkan Karabulut

YUNUS EMRE ÖZDEN KİMDİR?

29.03.1993 İstanbul/Silivri'de doğan ve hala Silivri'de ikamet eden model, 1.85 boyunda ve 82 kilo. 2 çocuklu ailenin tek oğlu olan Survivor Yunus Emre, Açıköğretim Fakültesi'nde Ulaştırma Lojistik okuyor.

Survivor'da büyük değişiklik! Acun Ilıcalı alınan yeni kararı açıkladı
Yunus Emre Özden
Survivor'da bir ilk! Acun Ilıcalı yeni dönemin ayrıntılarını paylaştı

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