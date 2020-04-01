Survivor'da adaya veda eden isim belli oldu
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Cemal Can, SMS, Magazin

Survivor'da adaya veda eden isim belli oldu

Dün akşam eleme heyecanının yaşandığı Survivor 2020'de adaya veda eden Burak oldu. Elendiğini öğrenen Burak ise Yunus Emre'nin Barış'ın arkasından söylediklerini ifşa etmesi takım arkadaşlarını kızdırdı.

01.04.2020 07:48 | Son Güncelleme: 01.04.2020 08:06

TV8 ekranlarının sevilen yarışma programı Survivor 2020, dün akşam yeni bölümüyle ekrana geldi. Dokunulmazlık oyununu kaybeden Gönüller takımından Yunus Emre, Yasin ve Burak potaya girdi.

SURVIVOR'DAN KİM ELENDİ?

Survivor'da bu hafta ilk eleme adayı gönüllüler takımından Yunus Emre olmuştu. Bu hafta yapılan SMS oylamasında en yüksek oyu alan yarışmacılar Cemal Can ve Barış oldu. Konseyde Cemal Can Yasin'i, Barış ise Burak'ı diğer iki eleme adayı olarak belirledi. Survivor'da elemeye kalan Yasin, Burak ve Yunus Emre arasında SMS oylamasında en az oyu alan isim ise Burak oldu. Böylece Burak Yurdugör bu hafta Survivor'dan elenen yarışmacı oldu.

Survivor'da adaya veda eden isim belli oldu

"NASILSA GİDİYORUM, GİZLİ SAKLI KALMASIN"

SMS sıralamasında diğer eleme adaylarına göre daha az oy alarak yarışmaya veda eden Survivor Burak, veda konuşması yaparken Yunus Emre'nin Barış'ın arkasından söylediklerini anlattı. Burak açıklamasında şunları söyledi: "Buraya gelmeden hemen önce Yunus Emre ile baş başa vakit geçirdik. Kendisi bana 'Ben Barış ile birlikte yatıp kalkıyorum ama ona güvenmiyorum. Çakallık sinsilik peşinde' dedi. Barış'a söylemeyecektim ama nasılsa gidiyorum. Kimse kimsenin ardından bir şey çevirmesin, gizli saklı kalmasın."

Survivor'da adaya veda eden isim belli oldu

EVRİM'İ İKİLİ OYNAMAKLA SUÇLADI

Evrim'i de ikili oynamakla suçlayan Burak, "Evrim sen çok iyi bir insansın ama sadece burada bir kaç hafta kalmak için bir sağa bir sola gitme. Ya Barış ile birlikte ol yada Yasin ile" dedi.

Survivor'da adaya veda eden isim belli oldu

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Survivor'da adaya veda eden isim belli oldu
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