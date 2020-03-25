Survivor'da adaya veda eden isim belli oldu Her bölümü büyük bir ilgiyle izlenen Survivor 2020'nin dün akşam yayınlanan bölümünde Cemal Can, Ardahan ve Ceyhun arasında adaya veda eden isim belli oldu.

TV8 ekranlarının sevilen yarışma programı Survivor 2020 dün akşam eleme bölümüyle ekrana geldi. Survivor'da bu hafta dokunulmazlık oyununu kaybeden Gönüllüler takımından adaya veda eden isim hayat hikayesiyle herkesi derinden etkileyen Ceyhun oldu.

ELEME ADAYLARI BELLİ OLDU

Survivor'da gönüller takımındaki ada konseyinde yapılan oylama ilk eleme adayı Ceyhun oldu. SMS oylaması sonuçlarına göre Gönüllülerde en yüksek oyu alan iki yarışmacılar Yasin ve Yunus Emre oldu. Yasin eleme adayı olarak Cemal Can'ın ismini verirken Yunus Emre ise Ardahan'dan yana seçim yaptı.

CEYHUN VEDA ETTİ

Survivor'da elemeye kalan Cemal Can, Ardahan ve Ceyhun arasında SMS oylamasında en az oyu alan isim olan Ceyhun bu hafta Survivor'a veda eden isim oldu.

HAYAT HİKAYESİ DİNLEYENLERİ GÖZYAŞLARINA BOĞMUŞTU

Survivor 2020'nin ilk bölümünde, kızını kaybettiği günleri anlatan gönüllüler takımından Ceyhun Uzun'un hikayesi dinleyenleri gözyaşlarına boğmuştu.Ceyhun Uzun kızının yaşadıklarını şu sözlerle anlatmıştı:

"Dört yaşındayken annem-babam ayrıldı. Ben ve kardeşimi baba aldı, İngiltere'ye yerleştik. 19 yaşında polisliğe müracaat ettim ve kazandım. 1988'le eşimle tanıştım Kuzey Kıbrıs'ta, 1990'da evlendik, 1995'te kızımız doğdu Tanyeli. Çok süper bir çocuktu, mutluyduk, çok bir şey istemezdik hayattan. 2013'te kızımın 18. Yaş doğum gününü kutladık. 6 gün sonra bir sızı vardı göğsünde, hastaneye götürdük. Tanyeli güçlü bir çocuktu. Kaburga kemiğinde bir şey buldular, kemik kanseri çıktı. Tedaviler 2.5 yıl sürdü, kızım pozitif durdu sonuna kadar. 2.5 yıl sonra kanser temizlendi, sanki yeni doğduk dünyaya. Eşim işine döndü, kızım okuluna döndü ama bir korku vardı içimde. Maalesef 6 ay sonra baş ağrısı vardı. Götürdük hastaneye, 3-4 gün bekledik. Dedi ki netice ne olursa olsun bana söylemeyin, doktorun yüzünden hemen anladım. Dedi ki 3 haftası kaldı kızınızın. 21 yaşında nişan yapmak istiyordu erkek arkadaşınla, nişanı öne çektik. Çok mutluydu, sarıldı bana. Çok severdi nişanlısını. Maalesef 2016'nın başında Tanyeli'mizi kaybetti, inşallah o bir melek oldu. Ben işe devam ettim 1 ay sonra, eşim kendinde değildi. Hiçbir şey incitemez beni artık ondan sonra, hiçbir şey zor değil."