Survivor'da Adaya Veda Eden İsim Belli Oldu

Her bölümü büyük mücadeleye sahne olan Survivor'da bir yarışmacı yapılan SMS oylamasıyla adaya veda etti.

ELENEN İSİM BELLİ OLDU

Her bölümde yarışmacılarına sürpriz hazırlayan Acun Ilıcalı, dün, eski yarışmacıların adaya geri döneceği müjdesini verip isimlerini açıklamıştı. İlgiyle izlenen yarışmanın yayınlanan son bölümünde ise elenen isim belli oldu.

SMS OYLAMASI SONUCU ADAYA VEDA ETTİ

Survivor'da bu hafta siyah takım dokunulmazlık oyunlarını kazandı. Ada konseyinde oylamaya giden beyaz takımda ise, format gereği bu hafta bir Yunan yarışmacı eleneceği için sadece Yunan yarışmacıların ismi yazıldı. Beyaz takımda Afroditi ilk eleme adayı, ikinci eleme adayı ise Ria olmuştu. Yunanistan'da yapılan sms oylamasının sonuçları açıklandı ve Survivor hayallerine veda eden isim Ria oldu. Ria arkadaşlarına veda ederek adadan ayrıldı.

RİA VEDA KONUŞMASI YAPTI

Survivor'a bu hafta veda eden isim olan Ria, adı açıklandıktan sonra duygularını ifade etti. Ria, "Tek istediğim takımımın harika olması. Burada olmak müthişti. Yarışmanın bitmesine az kaldı. Arkadaşlarımın üzülmelerini istemiyorum. Burada kardeşlerimi ve arkadaşlarımı bırakıyorum. Onlar için her şeyin çok iyi olmasını istiyorum" dedi.

HİKMET GERİ DÖNECEK Mİ?

Survivor'da araba oyunu sırasında ayağından sakatlanan Hikmet ambulansla hastaneye kaldırılmıştı. Survivor Türkiye Yunanistan yetmiş beşinci bölümde gerçekleşen ada konseyinde Sakis, Hikmet'in sakatlığıyla ilgili açıklamada bulundu. Sakis, Hikmet ile ilgili tedavinin sürdüğünü belirterek, "Hikmet hala hastanede. Hikmet'in geri gelip gelmeyeceğini henüz bilmiyoruz. Tedavisi sürüyor" dedi.