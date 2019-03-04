Survivor'da, Acun Ilıcalı ve Okay Arasındaki Diyalog Güldürdü
Survivor'da Acun Ilıcalı ve Okay arasındaki diyalog yarışmacıları ve ekran başındakileri güldürdü.
Survivor'da, iki takımın nefes kesen mücadelesi devam ederken, yarışmacıların çıkışları ilginç anlara sahne oluyor. Eğlenceli anların da yaşandığı yarışmaya dün gece Acun Ilıcalı ve Okay'ın diyaloğu damga vurdu.
SORUYU ANLAYAMAYAN OKAY'A HİKMET YARDIMCI OLDU
Yarışmanın sekizinci bölümde gerçekleşen ada konseyinde Acun Ilıcalı ile Okay arasındaki diyalog güldürdü. Acun Ilıcalı'nın sorusunu anlayamayan Okay'a Hikmet yardımcı oldu.
"HAYATIMDA İLK DEFA TÜRKÇE'DEN TÜRKÇE'YE TERCÜME GÖRÜYORUM"
Acun Ilıcalı, eleme adayı olan Okay'a "Şu an aday oldun ama, adada kalırsan potansiyel olarak aday gösterilme ihtimalin var. Aday gösterdiklerinden sana bir tepki gelecek" dedi. Ilıcalı'nın ne dediğini anlamayan Okay'a Hikmet yardım etti. Ardından Ilıcalı, hayatında ilk defa Türkçe'den Türkçe'ye tercüme gördüğünü ifade etti.
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finall yapın yaaa offf bıktımmm.Cevap Yaz Yayından Kaldır
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bu acun muhteşem biri gerçekten işini çok iyi yapıyorCevap Yaz Yayından Kaldır
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HAHAHA ÇOK KOMİKMİŞ EĞLENDİKCevap Yaz Yayından Kaldır
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:D bu okayı seviyorum ya adammmmCevap Yaz 1 Yayından Kaldır